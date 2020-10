18-jarige Rik werd doodgestoken, IND wil verdachte uit Sudan uitzetten

Bloemen bij de plek waar Rik van der Rakt omkwam. (Archieffoto) vergroot

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil de man uit Sudan die ervan wordt verdacht de 18-jarige Rik van der Rakt in april te hebben doodgestoken in Oss uitzetten naar zijn geboorteland. Dat werd vrijdagochtend bekend tijdens een zitting in de rechtbank in Den Bosch.

Rik van de Rakt fietste eind april door Oss - hij was op weg naar zijn werk - toen hij zonder enige aanleiding werd neergestoken. De 18-jarige man werd zwaargewond gevonden naast zijn fiets, op de kruising van de Julianasingel met de Dr. Saal van Zwanenbergsingel. Hulpverleners die werden opgeroepen, konden niets meer voor hem betekenen. Rik overleed ter plaatse.

'Maatschappij tegen hem beschermen'

De verdachte werd diezelfde ochtend aangehouden bij het station in Oss. Agenten zagen hem daar staan met een mes. Deze man uit Heesch, een statushouder, is een bekende van de politie. Het is iemand met ernstige psychische problemen.

Tijdens de tweede regiezitting vrijdag bleek dat deskundigen adviseren deze Abdallah A. tbs met dwangverpleging op te leggen. Hij zou tijdens de misdaad helemaal ontoerekeningsvatbaar zijn geweest. Ze schatten in dat de de kans op herhaling groot zou is. Hij zou psychisch flink in de war zijn. Hij zou TBS moeten krijgen om de maatschappij tegen hem te beschermen.

Probleem

Als A. daadwerkelijk wordt veroordeeld en tbs krijgt, komt hij op een speciale afdeling terecht voor mensen die niet rechtmatig in Nederland zijn. Volgens de verdediging is dit een probleem. "Normaal is een van de doelen van TBS te zorgen dat mensen beter worden en terug de maatschappij in gaan. Op de speciale afdeling werken ze alleen aan het stabiliseren van een cliënt om die daarna terug te sturen. Maar er moet dan wel passende zorg in het land van herkomst zijn. Als die er niet is, wordt hij niet teruggestuurd en zal hij dus zonder uitzicht op verbetering in de instelling moeten blijven."

De zaak wordt 8 januari inhoudelijk behandeld en dan zal de eis van het Openbaar Ministerie bekend worden.

