Luister de hele dag naar de mooiste liedjes uit Nederland en Vlaanderen: De Lage Landen Lijst!

Wordt het wederom een Vlaamse nummer één of gaan wij Nederlanders er weer een keer met de overwinning vandoor? De Lage Landen Lijst nadert de ontknoping. Omroep Brabant radio zendt deze zaterdag de 100 mooiste liedjes de hele dag uit. Op de Top 10 kan nog tot het laatste moment gestemd worden.

Het is de derde keer dat Omroep Brabant samen met Omroep Zeeland, het Limburgse L1 en de Vlaamse VRT Radio 1 op zoek gaat naar de mooiste liedjes in onze eigen taal. "De afgelopen weken is er massaal gestemd en dat levert weer een hele verrassende en diverse lijst op", vertelt presentator Maarten Kortlever. Het wordt volgens hem een echte ontdekkingstocht. Want ook dit jaar blijkt dat we elkaars liedjes niet zo goed kennen, ook al spreken we dezelfde taal.

De afgelopen jaren was er telkens een uitzending op locatie, ergens op de grens tussen beide landen. Door de corona-crisis bleek al snel dat het dit jaar niet ging lukken. "Tot op het laatste moment hoopten we met z'n allen naar de studio van de VRT in Brussel te kunnen gaan. Maar ook dat moesten we deze week schrappen."

Omroep Brabant bundelt nu aan deze kant van de grens de krachten. Iedere omroep levert een presentator en samen presenteren we de Lage Landen Lijst. De VRT maakt aan hun kant van de grens min of meer dezelfde uitzending. Maarten: "Tussendoor zullen we contact met elkaar zoeken, geheel corona-proof uiteraard!"

De Lage Landen Lijst is te beluisteren tot zaterdagmiddag zes uur. Wil je reageren? Stuur een appje naar 06-57328203. Stemmen op de Top 10 kan nog tot vijf uur via lagelandenlijst.omroepbrabant.nl. Na 17.00 uur hoor je de Top 10 en zullen we weten of het Vlaamse Kommil Foo opnieuw de nummer 1 is.

