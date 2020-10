Referendum over hypermodern distributiecentrum in Tilburg lijkt van de baan

Een impressie van het nieuwe bedrijventerrein. (Foto: Gemeente Tilburg) vergroot

Het college van Burgemeester en Wethouders in Tilburg heeft een streep gezet door de plannen voor een referendum in de stad over de komst van distributiecentrum Wijkevoort. Belangrijkste argument is dat een referendum alleen gehouden kan worden bij het eerste raadsvoorstel over een onderwerp. Wijkevoort is inmiddels al in drie raadsvoorstellen genoemd, voor het eerst al in 2015. De indieners zijn teleurgesteld.

De acties waren niet van de lucht toen bekend werd dat het buitengebied tussen Tilburg en Gilze omgebouwd moest gaan worden tot hypermodern distributiecentrum. Maar de gemeenteraad besloot onlangs dat het er toch gewoon moest komen. Reden voor een aantal tegenstanders om het initiatief voor een referendum te nemen, zodat de Tilburger zich hierover zou kunnen uitspreken. Daarvoor hadden ze in eerste instantie 1300 handtekeningen van Tilburgers nodig.

Vrijdagmiddag maakte burgemeester Weterings bekend dat dat aantal royaal gehaald is. Maar het college in Tilburg besloot toch de gemeenteraad te adviseren geen referendum te houden. De indieners zijn teleurgesteld maar hebben nog hoop dat de raad zich niet houdt aan het advies van het college.

"Op zo'n manier boor je burgerparticipatie de grond in."

Marius Geleijnse: "Ik hoop dat de politiek, de raad dus, een andere beslissing neemt. Ik ben benieuwd wat coalitiepartij D66 doet. Zij hebben burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. En wij hebben in twee weken bijna 1900 stemmen behaald. Dat geeft mij aan dat dit onderwerp leeft. Op zo’n manier boor je de burgerparticipatie de grond in.”

Burgemeester Weterings geeft aan dat er, buiten het referendum om nog genoeg mogelijkheden zijn om tegen het plan Wijkevoort te stemmen. Ook het bestemmingsplan moet nog door de raad worden goedgekeurd.

Het collegeadvies over het referendum wordt op maandag 26 oktober besproken in de gemeenteraad van Tilburg.

