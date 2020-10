Tweede arrestatie na schietpartij in Tilburg

In de voorruit van een BMW met Belgisch kenteken zit een kogelgat (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Er is meer duidelijkheid over de schietpartij aan de Broekhovenseweg in Tilburg donderdagavond. Er zijn nu in totaal twee mensen aangehouden: de vermeende schutter (41) en een man (44) die de schutter zou hebben mishandeld.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie ontving donderdagavond een melding dat er zou zijn geschoten aan de Broekhovenseweg in Tilburg. Toen de agenten arriveerden, troffen zij de 41-jarige man, die geen vaste verblijfsplaats heeft, met een hoofdwond aan op straat.



Bekijk hieronder de beelden na de schietpartij:

Wachten op privacy instellingen...

Vermoed wordt dat deze man geschoten heeft op de 44-jarige Tilburger. Het wapen werd op straat aangetroffen. De 44-jarige Tilburger werd later aangehouden. Het gaat mogelijk om een conflict in de relationele sfeer. De 41-jarige man zou eerder op de avond al rijdend in Tilburg bedreigingen hebben geuit.

Eerder bleek al dat een BMW met Belgisch kenteken een kogelgat had. Er is veel onduidelijkheid over het kogelgat. Er is geschoten, maar waar precies, dat is nog onduidelijk. In ieder geval is het zeker dat niemand door een kogel gewond is geraakt.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.