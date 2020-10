Mae (11) is doof en wil graag dat we doorzichtige mondkapjes dragen

Nu we op steeds meer plekken een mondkapje moeten dragen, wordt het voor één groep erg lastig. Dove mensen begrijpen nu bijna niet meer wat je zegt. Als het aan de 11-jarige Mae uit Schijndel ligt, moet dat veranderen. Ze zou graag willen dat we allemaal een doorzichtig mondkapje dragen. Zo kan zij goed iemands mimiek zien en makkelijker liplezen.

Mae van de Loo vindt het vaak maar lastig, al die mondkapjes. Het communiceren met horenden is soms al moeilijk. Maar sinds de mondkapjes is het nog lastiger. “Ik zie dan alleen jouw ogen, verder zie ik niks", aldus de 11-jarige. "Mimiek en liplezen is het allerbelangrijkste voor dove mensen. "