Man zoekt zijn telefoon op het spoor en legt het treinverkeer plat

Er reden zaterdagmorgen geen treinen tussen Maarheeze en Weert. Dat kwam door een bijna-aanrijding op het traject tussen Eindhoven en Weert. Een man was op zoek naar zijn telefoon op het spoor en wist maar nét een aankomende trein te ontwijken.

De man was op zoek naar zijn telefoon toen de bellen van de spoorwegovergang bij Den Engelsman in Maarheeze al rinkelden. Volgens de politie werd hij verrast door de slagbomen die naar beneden gingen en maakte hij zich toen uit de voeten. Toen de trein eraan kwam, wist hij net op tijd weg te springen. Hij werd net niet geraakt.

Telefoon nog steeds kwijt

Door de bijna-aanrijding werden de hulpdiensten wel gealarmeerd. De politie kwam naar de spoorwegovergang om te kijken wat er aan de hand was. Ze hebben de man uiteindelijk heengezonden. Er is geen proces-verbaal opgemaakt, het was volgens de politie geen doelbewuste actie maar meer een ongelukkige samenloop van omstandigheden.