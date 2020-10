Man verstopt twee kilo hennep in zijn auto en wordt opgepakt

Archieffoto vergroot

Een 24-jarige man is vrijdagavond opgepakt omdat hij twee kilo hennep in zijn auto had verstopt. Dat bleek tijdens een politiecontrole op de A4 bij Ossendrecht. De man had de drugs verstopt onder de bodemplaat van de auto.

Janneke Bosch Geschreven door

Agenten hadden de Poolse man rond half zes aan de kant gezet voor een controle. Omdat ze vermoedden dat hij wel eens drugs in de wagen kon hebben, werd de auto doorzocht, met toestemming van de verdachte. Onder de bodemplaat van de bijrijdersstoel ontdekten ze een verborgen ruimte.

Hennep onder stoel

De auto is weggesleept en verder onderzocht op het politiebureau. Daar werd twee kilo hennep in die verborgen ruimte onder de bijrijdersstoel gevonden. De drugs zijn in beslag genomen en de man is aangehouden. Hij zit vast. De auto is hij kwijt, die wordt verbeurd verklaard.

