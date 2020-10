Gine en David van het ‘kartonnen huis’ gaan wijn verkopen om Spaanse droom te redden

David en Gine Shearlaw bij hun droomhuis in betere tijden. (eigen foto) vergroot

De Spaanse droom van Gine en David Shearlaw uit Roosendaal lijkt wel vervloekt. Het stel uit het tv-programma 'Ik Vertrek' zag hun 'kartonnen huis' eerder letterlijk uit elkaar vallen. Na crowdfunding werd het gerepareerd, maar door de tweede golf hebben ze nu weer geen gasten. Daarom trekken ze met een camper naar Brabant om wijn te verkopen.

"De bodem is in zicht. We hebben bijna geen inkomsten meer. Het toerisme ligt helemaal op z'n gat", weet Gine. De coronacrisis hakt er opnieuw flink in bij de B&B in het Zuid Spaanse Aspe. En dat terwijl de twee al zoveel pech hadden.

Eind deze maand komt het stel tijdelijk terug naar Brabant. In een felrode camper verkopen ze lokaal geproduceerde Spaanse wijn. "Zo hopen we toch een beetje geld te verdienen." In een paar weken trekken ze via Brabant uiteindelijk heel het land door. De flessen zijn ironisch gelabeld met een sticker van een kartonnen huis.

Hoeveel pech kan een mens hebben? Gine heeft borstkanker gehad en wilde met een speciaal arrangement lotgenoten een fijne tijd bieden in Spanje. Het huis bleek echter te zijn gebouwd van MDF-platen. Het dak brokkelde flink af na noodweer en het vocht trok in de muren. Het huis leekt haast wel van karton.

"Onze advocaat heeft 4000 euro in zijn eigen zak gestoken."

Tienduizenden euro's en een crowdfunding-campagne verder, was het huis halverwege dit jaar opgeknapt. Ook na de eerste coronagolf, bleven de twee optimistisch. Kort daarna volgde alweer een tegenslag. "Onze advocaat heeft 4000 euro in zijn eigen zak gestoken", zo ontdekte het stel vorige maand.

En nu zorgt de tweede coronagolf dus weer voor een financiële ramp. Ondanks deze enorme stapel aan tegenslagen, wil het Gine van opgeven niets weten. "We hebben iets te moois neergezet om zomaar op te geven. We blijven knokken."

De Roosendalers proberen het uit te zingen tot mei volgend jaar. "Dan is de ergste corona-ellende voorbij", denkt Gine. "We werken knoeperhard. Hopelijk hebben we nog een beetje gunfactor. Ik wil gewoon nog niet terug."

