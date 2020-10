ME ingezet tegen honderden coronademonstranten in Den Bosch, twee aanhoudingen

Foto: Bart Meesters / SQ Vision vergroot

De politie heeft vroegtijdig een einde gemaakt aan een demonstratie in het centrum van Den Bosch, dat meldt de gemeente. "Demonstranten hielden zich niet aan de afspraken die de burgemeester met ze had gemaakt", zegt een woordvoerder. Er zijn twee mensen aangehouden. Een vanwege belediging, de ander kon geen identificatiebewijs laten zien.

Van tevoren was de demonstratie dus aangemeld bij de gemeente. De burgemeester had afspraken gemaakt over hoe de demonstratie zou moeten verlopen, maar die afspraken werden geschonden. "Mensen hielden zich niet aan de anderhalve meter maatregel en ook niet aan de route die van tevoren was afgesproken", vertelt een woordvoerder.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision vergroot

Niet in de binnenstad

De demonstratie was gericht tegen de coronamaatregelen. De politie moest voorkomen dat 200 tot 300 mensen de binnenstad konden bereiken. De demonstranten werden door de politie naar het Zuiderpark begeleid en er zijn tien busjes van de ME ingezet om ze tegen te houden.

De demonstratie begon bij het voetbalstadion van FC Den Bosch. De bedoeling was om naar de Casinotuin te lopen. Volgens een verslaggever in Den Bosch wilden de demonstranten toen ze bij het Zuiderpark kwamen, naar het centrum gaan lopen, terwijl de afspraak was om het centrum heen te lopen. Agenten hebben met getrokken wapenstok hen toen tegen gehouden. Ook is er een tiental ME-busjes ter bij het park ingezet.

De ME zorgt dat de demonstranten niet de stad in kunnen (foto: Bart Meesters SQ Vision) vergroot

Demonstratie beëindigd

De ME had het Zuiderpark omsingelt. In groepjes moesten de demonstranten het park uit. Volgens de gemeente is het beëindigen van de demonstratie in overleg gegaan met de organisatoren.

Sommige demonstranten hadden teksten bij zich als 'Staatsmedia is virus' en 'Den Haag in opstand'. Sommigen lopen demonstratief hand in hand.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision vergroot

Foto; Bart Meesters / SQ Vision vergroot

