Gerard van Maasakkers nieuw in de Lage Landenlijst, Guus Meeuwis hoogste Brabander

Gerard van Maasakkers staat dit jaar voor de eerste keer in de Lage Landenlijst. Met het nummer Hee gaode mee staat hij op de 80e plek van de top 100. De beste notering van een Brabander was die van Guus Meeuwis. Zijn hit 'Brabant' werd naar de 36e plek gestemd, een positie hoger dan in 2019.

Kommil Foo staat met Ruimtevaarder weer op de eerste plaats in de lijst. Dat was ook voorgaande twee jaren het geval. Amsterdam van Kris de Bruijne staat op een tweede plek, gevolgd door Pastorale van Ramses Shaffy en Liesbeth List.

De Lage Landenlijst werd zaterdag vanaf 9.00 uur uitgezonden bij de regionale omroepen Omroep Brabant, L1, Omroep Zeeland en de Vlaamse VRT. Het is de derde keer dan de verkiezing georganiseerd wordt. Er werd massaal gestemd.

De afgelopen jaren was er telkens een uitzending op locatie, ergens op de grens tussen beide landen. Door de corona-crisis bleek al snel dat het dit jaar niet ging lukken.

De Top 10 van de lage Landenlijst 2020

1. Ruimtevaarder, Kommil Foo

2. Amsterdam, Kris De Bruyne

3. Pastorale Ramses, Shaffy en Liesbeth List

4. Ploegsteert, Het Zesde Metaal

5. Tim Wim, De Craene

6. Mia, Gorki

7. Avond, Boudewijn De Groot

8. Twee meisjes, Raymond van het Groenewoud

9. Iedereen is van de wereld, The Scene

10. Zoutelande, BLØF feat. Geike Arnaert

