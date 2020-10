Ouderen in Oosterhout mogen niet thuis slapen na brand in parkeergarage

Het appartementencomplex werd vanwege de brand ontruimd (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Bewoners van 28 appartementen in Oosterhout mogen zaterdagnacht niet in hun eigen bed slapen. Er is te veel schade na een brand die zaterdag in de ondergrondse parkeergarage van de flat woedde.

De bewoners van het ouderencomplex mochten onder begeleiding van de brandweer wel een pyjama en andere spullen die ze nodig hadden voor de nacht uit hun huis halen. "Het stinkt, het is vies en er moet eerst schoongemaakt worden," zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Alle bewoners hebben zelf een andere slaapplek kunnen vinden bij familie en vrienden, dus hulp van de gemeente was niet nodig.

Zaterdagochtend vatte een van de geparkeerde auto's die in de garage stond vlam en het vuur sloeg over naar andere wagens. Waarschijnlijk zijn alle auto's total loss.

De vloer van het appartementencomplex had ook veel te lijden onder de brand. Volgens een bewoner kraakte de vloer. De brandweer heeft de constructie bekeken, die zou in orde zijn.

De bewoners van het complex werden direct na de brand al opgevangen in een sporthal in de buurt.

