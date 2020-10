Willem II krijgt met ruime nederlaag in eigen huis weer een flinke dreun te verwerken

Driess Saddiki gaat de strijd aan, de strijd die hij door een blessure moest staken (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft de smaak van een slechte start in de eredivisie na de interlandbreak niet weg kunnen spoelen met het zoet van een overwinning. In eigen huis kreeg het zowel in de eerste als tweede helft een hele snelle tegentreffer, uiteindelijk werd het een pijnlijke 0-3 nederlaag. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

Puzzelen

In de interlandperiode werd de lijst met afwezigen een flink stuk kleiner. Toch was het voor trainer Adrie Koster weer flink puzzelen. Donderdag zat trainer Adrie Koster nog opgewekt bij het perspraatje, hij noemde slecht drie afwezigen. Twee dagen later bleken belangrijke krachten Jordens Peters en Pol Llonch door 'lichte klachten' afwezig voor het duel met FC Twente. In de eerste helft viel Driess Saddiki geblesseerd uit, terwijl Leeroy Owusu bij zijn debuutwedstrijd in de rust in de kleedkamer achter bleef.

Zo moet Koster noodverbanden blijven leggen en dat zorgt ervoor dat vastigheden ontbreken bij de Tilburgse ploeg. Het is het grote verschil met vorig seizoen, toen de oefenmeester eigenlijk altijd met

Snelle doelpunten

Willem II was in de eerste helft op veel punten de bovenliggende partij tegen FC Twente. balbezit, doelpogingen, schoten op doel, corners. Alles in het voordeel van de Tilburgse ploeg. Behalve het aantal doelpunten. En dat is waar het om draait, het enige dat uiteindelijk echt telt. De bezoekers hadden daarbij het voordeel dat ze heel snel op voorsprong kwamen. Na 76 tellen schoot Danilo de bal al tegen de touwen. Met frisse moed stapte Willem II na de rust het veld op. Maar een nieuwe snelle goal bracht Willem II dieper in de problemen. Jayden Oosterwolde deed er wel langer over dan Danilo, de verdediger scoorde na 157 seconden.

Zure rentree

Bij afwezigheid van Peters had bijna iedereen in Tilburg Jan-Arie van der Heijden in de basis verwacht. De linkspoot werd onlangs transfervrij aangetrokken, als alternatief voor het centrum van de verdediging. Maar Van der Heijden, die eerder al twee seizoenen in Tilburg actief was, begon op de bank. Koster gooide zijn achterhoede volledig om, met linksback Derrick Köhn in het centrum en Miquel Nelom - die de laatste weken actief was als rechtsback en centrumverdediger - als linksback.

Met nog ruim twintig minuten op de klok maakte Van der Heijden alsnog zijn rentree in het rood-wit-blauw. Ruim negen jaar na zijn laatste wedstrijd voor Willem II geen fijne terugkeer, invallen bij een 0-3 achterstand is niet echt een dankbare taak.

Weinig punten

Door de tweede dikke thuisnederlaag op rij, na de 1-4 tegen Feyenoord, staat de teller na vijf wedstrijden op vier punten. Een zeer matige start, met weinig punten. Vorig jaar stond Willem II na vijf wedstrijden zesde, met negen punten. Een jaar eerder stonden er zeven punten achter de naam van Willem II. De laatste keer dat de Tilburgse ploeg minder punten haalde uit de eerste vijf wedstrijden van het seizoen was in de voetbaljaargang 2017/2018, toen stond de teller op drie punten.

