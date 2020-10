Dronken automobiliste slaat over kop met auto en veroorzaakt ravage in Oudenbosch

De auto sloeg over de kop op de Molenstraat in Oudenbosch (foto: Christian Traets/SQ Vision). De auto schoof meters door over de Molenstraat (foto: Christian Traets/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De auto sloeg over de kop op de Molenstraat in Oudenbosch (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Een dronken automobiliste veroorzaakte zaterdagnacht een ravage op de Molenstraat in Oudenbosch. Ze raakte de macht over het stuur kwijt, raakte een geparkeerde auto en daardoor sloeg haar eigen auto over de kop.

Haar auto schoof meters door en raakte vervolgens nog twee andere geparkeerde auto's.

Dronken

Volgens een ooggetuige was de vrouw dronken.

Ze is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De vrouw is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

In de Jan van Riebeecklaan in Eindhoven sloeg zaterdagnacht eveneens een auto over de kop. Dit gebeurde rond halfvijf. Buurtbewoners werden wakker van een harde klap.

"Er werden meerdere ambulances en brandweerwagens opgeroepen, maar uiteindelijk bleken de verwondingen van de bestuurder mee te vallen", laat een ooggetuige weten. Ook deze bestuurder zou teveel gedronken hebben en werd aangehouden.

