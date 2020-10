Topdrukte in het bos door herfstvakantie en coronalockdown, nu al code rood in Breda

Het Mastbos in Breda (archieffoto: Omroep Brabant) vergroot

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwen voor grote drukte in het bos. Veel meer mensen zoeken zondag de Brabantse natuur op vanwege de herfstvakantie en strenge coronamaatregelen. In de bossen rondom Breda is al code rood afgegeven. "De parkeerplaatsen staan nu al bomvol", weet boswachter Floris Hoefakker .

De horeca is gesloten, geen enkel evenement gaat door en een vakantie naar het buitenland zit er al helemaal niet in. En dat is duidelijk te merken in het natuur. "Het was al vroeg extreem druk. Dat gaat in de loop van de dag alleen maar erger worden", weet Hoefakker.

Code rood

De Bredase boswachter heeft vrijwel alle gebieden rondom zijn stad al vroeg op rood gezet in de druktemeter van VisitBrabant. Het gaat om het Mastbos, het Markdal en het Liesbos in Breda en ook de bossen bij Dorst. "De drukte is lastig te handhaven. Dat is eigenlijk onbegonnen werk", weet hij. "Op sommige parkeerplaatsen was er een al verkeerschaos van heb ik jou daar."

De drukte kan ook gevolgen hebben voor de dieren en natuur. "Vooral als mensen buiten de paden gaan. Of hun honden niet aan de lijn houden", vreest Hoefakker. "Ook levert de drukte makkelijker spanningen op tussen mensen."

Een paar tips van Staatsbosbeheer, voor wie het bos in wil:

Kijk ook eens naar deze onbekende streken, in plaats van je vaste stekkie.

Realiseer je dat de parkeerplaatsen snel vol zullen zijn. Ga dus bij voorkeur op de fiets of te voet.

Geniet van de regen óf neem een paraplu mee. Het is immers niet altijd mogelijk om beschutting te zoeken in bezoekerscentra of andere overdekte ruimtes zonder 1,5 meter afstand van anderen te houden.

Boetes

Natuurmonumenten zet op de drukste plekken toezichthouders in. Gemeenten en veiligheidsregio's zeggen de drukte goed in de gaten te houden. Volle wegen en parkeerplaatsen kunnen tijdelijk gesloten worden. Ook kunnen mensen die zich niet aan de regels houden boetes krijgen.

Vooralsnog zijn de bossen rondom Breda de enige plaats met code rood:

Vooralsnog is alleen in de bossen rondom Breda code rood afgegeven (screenshot: VisitBrabant) vergroot

