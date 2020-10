Arrestatieteam valt huis binnen in Uden na mishandeling van agent

Arrestatieteam valt huis in Uden in vergroot

Een arrestatieteam heeft zaterdagavond een inval gedaan in een huis aan de Prior van Milstraat in Uden. Daarbij is een man van 51 opgepakt voor mishandeling en bedreiging van een agent in zijn vrije tijd.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De politieman was vrijdagavond op weg naar zijn werk, toen twee mannen op een scooter hem op de Volkelseweg dwongen te stoppen. Waarom de mannen dat deden, is niet duidelijk. Ze mishandelden de agent en vernielden de wagen van de agent. De politie neemt de zaak hoog op en stuurde een arrestatieteam naar het huis van de man.

Naast de verdachte uit Uden is ook een man van 29 uit Volkel opgepakt. Beide verdachten zitten vast.

