Is Nikkie de Mol, of toch Tygo of Jeroen? 'De Mol van dit jaar is echt geweldig!'

Is Nikkie de Jager de Mol? Of doet de Udense alleen maar verdacht om de andere kandidaten af te leiden van het juiste spoor en wint ze zo dit jubileumseizoen van 'Wie is de Mol'? We legden de vraag voor aan Patrick Stoof. Acteur en toneelregisseur uit Veghel. En ex-Mol.

Al twintig jaar lang is 'Wie is de Mol' in de winter een vaste waarde op de Nederlandse tv. Miljoenen volgers spelen het spel mee via de app en proberen zo ook zelf te achterhalen wie de verrader is in het gezelschap van tien kandidaten die samen opdrachten uitvoeren.

Om dit jubileum te vieren, maakte AVROTROS een jubileumserie. Een special, waarin tien speciale kandidaten uit vorige series een herkansing kregen in hun zoektocht naar de saboteur in hun midden. Iemand die het geld dat ze samen met opdrachten verdienen, probeert te minimaliseren door opdrachten (deels) te laten mislukken. Zaterdagavond viel de laatste kandidaat voor de finale af: actrice Peggy Vrijens.

Er zijn nu nog drie kandidaten over:

acteur Tygo Gernandt,

radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte,

visagiste Nikkie 'Tutorials' de Jager uit Uden.

Volgende week zaterdag wordt bekend wie van hen het spel heeft gewonnen: dan wordt de Mol ontmaskerd.

"Iedereen die aan deze jubileumserie meedeed, wist hoe het spel gespeeld moet worden."

"De Mol van dit jaar is echt ge-wel-dig", vindt Patrick Stoof. Hij wijst erop dat de tegenstand voor de verrader in dit jubileumseizoen bijzonder hoog was. "Iedereen die aan deze jubileumserie meedeed, wist namelijk hoe het spel gespeeld moet worden."

Patrick Stoof (vijfde van links) tussen alle andere ud-Mollen (foto: Facebook Wie is de Mol?). vergroot

Nikkie kwam tijdens de eerste afleveringen van deze serie niet nadrukkelijk in beeld. Opvallend voor zo'n flamboyant persoon, zou je denken. Maar Patrick ziet dit anders. "Ik kan me dit wel voorstellen", vertelt hij. "Volgens mij word je flink overdonderd door wat iedereen in deze groep al weet van het spelletje. Het zijn ook allemaal best extraverte types. Horace Cohen, Tygo Gernandt, Ron Boszhard... Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje timide van wordt."

"Wat een fantastische mollenstreek om tonnen om te draaien!"

Maar naarmate het spel vorderde, viel de visagiste uit Uden meer en meer op. Tijdens de aflevering van zaterdagavond sprong Nikkie in het oog, omdat ze bij een spel, tijdens een treinrit door een oude mijn waarin de finalisten elkaar moesten interviewen, opvallend veel moeite had om de vragen die aan haar gesteld werden goed te verstaan.

Daarnaast stichtte ze verwarring tijdens het spel daarvoor, waarbij woorden moesten worden gevormd met tonnen. Daar koos zij woorden uit die weinig geld opleverden en er verdwenen tonnen zomaar.

"Als je Nikkies rol daar bekijkt, die ging alle kanten op. Net zoals bij die opdracht met die puzzel op het strand in aflevering vijf. Ze commandeert mensen, maar uiteindelijk doet ze heel weinig. En wat een fantastische mollenstreek om tonnen om te draaien!"

Maar er zijn ook situaties die Nikkie lijken vrij te pleiten als Mol. Zoals de positie die ze innam in de zesde aflevering. Zij werd daarbij samen met Tygo opgesloten in een cel. Als zij zich konden bevrijden, konden zij vrijgesteld worden van de eliminatietest. Maar alleen de niet-opgesloten kandidaten konden in die opdracht geld verdienen. En dat wil de mol toch voorkomen?

"Dat is ook het goede van dit spel: dat je niet weet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt."

"Maar die opdracht vond drie of vier dagen voor de finale plaats. Dan heb je als Mol ook te maken met vermoeidheid en chagrijn", weet Patrick uit eigen ervaring. "Ik dacht toen ook weleens: geef mijn portie maar aan Fikkie. Dus ik kan me best voorstellen dat Nikkie - als ze de Mol is - toen aangaf even niks te willen. En dat ze daarop werd geïnformeerd dat ze deze specifieke envelop moest pakken om in de cel terecht te komen. Maar goed, dat weet je niet. Dat is ook het goede van dit spel: dat je niet weet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt. Ik ben ook niet helemaal overtuigd dat Nikkie de Mol is..."

Patrick speelde trouwens zelf ook een rolletje in deze serie, net zoals nog een aantal andere oud-Mollen. Kandidaten moesten hem, Klaas van Kruistum en Dennis Weening tijdens de vierde aflevering proberen te ontdekken terwijl ze een koffertje in de gaten moesten houden dat op een plein werd rondgedragen. "Dat was doodeng, echt", lacht Patrick. "Er was een moment geweest dat ik - zo vertelde de regisseur me - pas naast een koffertje stond dat overgeheveld werd. Maar hoewel iedereen lette op dat koffertje, zag niemand mij staan!"

"Dan krijg je meteen weer dat schoolkamp-gevoel."

Voor de acteur voelde zijn 'rentree' als thuiskomen. "Ik werd door de makers opgehaald bij het vliegveld met een busje", vertelt hij. "Ineens moest ik op de grond gaan liggen omdat we pal langs de kandidaten reden. Die waren nog bezig met een opdracht en die mochten mij natuurlijk niet zien! Dat soort dingen... Dan krijg je meteen weer dat schoolkamp-gevoel."

