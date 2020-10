Huis beschoten op Bruno Renardstraat in Breda, bewoners raken niet gewond

Op de Bruno Renardstraat in Breda is zondagavond een huis beschoten. Dat gebeurde rond halfacht.

De politie was uitgerukt na een melding over een verdachte situatie. Eenmaal aangekomen bleek een huis te zijn beschoten. Volgens een politiewoordvoerder waren de bewoners thuis, maar raakte er niemand gewond. Het onderzoek is in volle gang en de straat is afgezet.