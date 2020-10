Coronanieuws: 1134 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, 435 boetes voor overtreden coronaregels

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de verspreiding van het coronavirus.

De hoofdpunten:

In Brabant zijn maandag 1134 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, meldt het RIVM.

Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stijgt verder, 49 mensen nu op de ic.

Dankzij aangescherpte coronamaatregelen is het voor 152 vluchtelingen nu veilig genoeg om naar Nederland te komen vanuit Libanon.

18.45 - 'Grapperhaus zit ernaast met verbod op gebruik softdrugs'

Het is in tegenstelling tot wat minister Ferd Grapperhaus zegt niet mogelijk via de huidige wet- en regelgeving op te treden tegen het gebruik van softdrugs in de buitenruimte. Grapperhaus liet maandag aan de Tweede Kamer weten dat het bezit van softdrugs feitelijk verboden is in Nederland, en daarmee dus ook het gebruik. Juridisch houdt dat echter geen stand, stelt hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen.

De overheid kondigde vorige week een verbod op het gebruik van softdrugs aan tussen 20.00 en 07.00 uur. Het was een van de maatregelen om het coronavirus in te dammen en zou via een noodverordening worden geregeld, maar juristen zeiden dat dat met softdrugs niet mogelijk was. Dat was strijdig met het gedoogbeleid, betoogde ook het ministerie zelf.

17.10 - 435 boetes voor overtreden coronaregels in weekend

In het eerste weekend van de gedeeltelijke lockdown zijn er 435 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. Dat laat de Nationale Politie aan EenVandaag weten. Ook werden 756 waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels hielden, sinds 1 oktober zijn dat er 1500 totaal. Een paar maanden lang schreef de politie amper boetes uit.

16.30 - Opnames GTST hervat na coronabesmetting

Goed nieuws voor de liefhebbers van GTST. De opnames van de soapserie zijn vandaag hervat. Dat meldt producent EndemolShine. Twee weken geleden werden de opnames nog stilgelegd wegens een coronabesmetting bij een crewlid.

De situatie op de set is weer veilig, nadat de producent een speciaal protocol had opgesteld. Op de set van GTST loopt een zogenoemde safetymanager rond die iedereen helpt of eraan herinnert zich aan de regels te houden. Het dragen van een mondkapje was al langere tijd verplicht.

16.20 - Gebruik softdrugs kan buiten van 20.00-07.00 uur worden beboet

Het is al mogelijk om op te treden tegen het gebruik van softdrugs in de buitenruimte. Daarvoor is geen nieuwe wet- of regelgeving nodig. Dat laat Ferd Grapperhaus weten aan de Tweede Kamer. Een verbod tussen 20.00 en 07.00 uur was een van de voorgestelde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kondigden de maatregel vorige week aan, samen met een verbod op alcoholconsumptie onder dezelfde omstandigheden. Het verbod op alcohol wordt via een noodverordening geregeld, maar juristen zeiden dat dat met softdrugs niet mogelijk was. Dat was strijdig met het gedoogbeleid, betoogde ook het ministerie zelf.

16.05 - Wat kun je in coronatijden doen met je kinderen tijdens de herfstvakantie?

Wat kun je allemaal doen met je kinderen tijdens de herfstvakantie? De binnenspeeltuinen zijn wel open, maar er mogen maar maximaal dertig mensen per keer binnen zijn. Dat is inclusief de kinderen. Waar deze plekken normaal vol zitten met ouders en kinderen, is het nu heel rustig. Bij Monkey Town in Waalwijk komen we Kimberley Italiaander uit Nieuwkuijk tegen. Zij had vorige week al een plekje gereserveerd. Ze vindt de vakantie nu een hele puzzel om dingen te gaan doen met haar kinderen, vertelt ze in de video:

14.50 - Heli ingezet voor transport coronapatiënt

Voor het eerst in de tweede golf is een coronapatiënt met een helikopter verplaatst naar een ander ziekenhuis. De speciaal ingerichte helikopter steeg maandagmiddag op vanaf het Erasmus MC in Rotterdam om iemand naar de Ziekenhuisgroep Twente in Almelo te brengen. In het voorjaar is deze traumahelikopter ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland.

14.23 - Coronabesmettingen in Brabant

In Brabant zijn maandag 1134 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat meldt het RIVM. Vrijdag waren er 1395 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. In het weekend maakte het RIVM geen cijfers bekend.

14.07 - Landelijke coronacijfers

In de Nederlandse ziekenhuizen worden momenteel 1738 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 86 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 184 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 113 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 71 naar 1359.

14.06 - Vluchtelingen naar Nederland

Dankzij aangescherpte coronamaatregelen, waaronder een quarantaine na reizen uit risicogebieden en het dragen van mondkapjes in het vliegtuig, is het voor 152 vluchtelingen nu veilig genoeg om naar Nederland te komen vanuit Libanon. Dat schrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om voornamelijk Syrische vluchtelingen, die de komende dagen in groepen van dertig aankomen. Ze waren al in december 2019 geselecteerd voor hervestiging.

13.45 - Coronamaatregelen op Rodenborch College Rosmalen

Op het Rodenborch College in Rosmalen geldt vanaf volgende week maandag een mondkapjesplicht in de gangen en de aula van de school. Vorige week maakte het Rodenborch College bekend dat negen docenten met het coronavirus besmet waren en ziek thuis zaten. Twee collega’s van hen zijn inmiddels hersteld en zijn weer op school.

12.37 - Onderwijsachterstand

Een op de zes leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft een achterstand opgelopen door de coronasluiting van scholen, blijkt uit onderzoek onder zeshonderd schoolleiders. Dat komt neer op bijna 160.000 leerlingen. Nu de scholen weer open zijn, is het extra hard werken. Corona verstoort de roosters en planningen, waardoor de uitdaging ontstaat deze leerlingen weer op het juiste niveau te krijgen. Studenten uit het hoger onderwijs worden op middelbare scholen ingezet om er voor te zorgen dat leerlingen toch het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.

12.22 - ROAZ-cijfers

Het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen ligt, blijft stijgen. Inmiddels gaat het om 269 personen bij wie het coronavirus is geconstateerd, tegenover 252 een dag eerder. Van hen liggen er 49 op de intensive care. Ook bevinden zich 76 coronaverdachte personen in de ziekenhuizen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in onze provincie. Zestien coronapatiënten mochten de ziekenhuizen verlaten. Vier overleden er.

11.33 - Kaartje uitgestelde evenementen

De meeste mensen die een kaartje hebben voor uitgestelde evenementen dit najaar vragen hun geld daarvoor niet terug. Dat laat een woordvoerder van de 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling maandag weten aan ANP. In mei, toen de regeling net van start ging, bleek dit ook het geval te zijn. De exacte cijfers van het aantal mensen dat hun toegangsbewijs bewaart, is onbekend.

11.12 - Streep door Oldtimerbeurs

Het evenement Oldtimerbeurs Automobielen dat op 31 oktober en 1 november zou plaatsvinden in het Autotron in Den Bosch is geannuleerd. "Door de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid is het voor velen onduidelijk wat de spelregels zijn voor het organiseren en bezoeken van een beurs zoals de Oldtimerbeurs Automobielen” vertelt organisator Mark Albada Jelgersma. Bezoekers die al een ticket hebben gekocht, krijgen het geld terug.

Een beurs in het Autotron in Rosmalen (foto: ANP 2013/Sander Koning). vergroot

11.11 - Alphen-Chaam schrapt carnavalsactiviteiten

Ook de carnavalsverenigingen in de gemeente Alphen-Chaam besluiten alle vergunningplichtige evenementen en grote bijeenkomsten rond de elfde van de elfde - ook door de verenigingen zelf georganiseerde activiteiten zoals sauwel- en semmelavonden en de sleuteloverdracht- niet door te laten gaan, evenals de carnavalsoptochten in 2021. Een harde dobber, volgens de verenigingen. "Maar gezien de omstandigheden is er nu geen andere mogelijkheid."

11.10 - Optochten 2021 in Ulicoten en Baarle gaan niet door

De carnavalsverenigingen van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben in goed overleg met de burgemeesters besloten om de bijeenkomsten rond de elfde van de elfde en de carnavalsoptochten in 2021 niet door te laten gaan. "Het is niet verantwoord is om in dit coronatijdperk een optocht, waar veel mensen op de been zijn, te organiseren."

10.58 - Veel minder migratie

De internationale migratie is door de coronacrisis scherp gedaald omdat arbeiders en studenten te maken hadden met lockdowns en de overgang naar thuiswerken. Dat meldt de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in een rapport.

10.13 - Hervatting judo-seizoen

Sanne Verhagen uit Best en Tilburger Jur Spijkers hervatten samen met nog elf andere Nederlandse judoka's komend weekend in Boedapest het internationale World Tour-seizoen. Ze komen vanaf vrijdag in actie na een coronapauze van ruim acht maanden die na de grand slam van Düsseldorf werd ingelast. Verhagen komt uit in de klasse tot 57 kilogram, Spijkers bij de zwaargewichten.

09.53 - Extra boa's in Mill

De gemeente Mill zet de komende tijd extra boa’s in om de aangescherpte coronamaatregelen te handhaven. Ook zal de politie 'intensiever en meer in de gemeente op straat aanwezig zijn', laat burgemeester Antoine Walraven weten. "Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen weken fors toegenomen. Dit is niet alleen een landelijk beeld, ook onze gemeente kleurt inmiddels donkerrood. Toch is er helaas ook nog een aantal mensen dat, bewust of onbewust, de grenzen blijft opzoeken. Dat kunnen we niet gebruiken! Zeker niet nu het aantal besmettingen in onze gemeente zo hard stijgt."

8.46 - Limburgse hotels zoeken grenzen op

Hotels in Limburg zoeken de grenzen op van de geldende coronaregelgeving. Met prijzenacties lokken ze gasten, ook naar hun restaurants, blijkt uit een telefonische rondgang van De Limburger onder vijftien hotels. De meeste hotels bieden arrangementen aan van goedkope(re) kamers in combinatie met een diner. Hotels vallen niet onder de verplichte sluiting van de horeca. Premier Rutte riep vorige week op 'niet de grenzen van het toelaatbare' op te zoeken.

8.45 - Krol over elfde van de elfde

Henk Krol, die afgelopen weekend bekendmaakte dat hij opstapt bij de Partij voor de Toekomst, pleitte maandagochtend op tv voor duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van activiteiten rond de elfde van de elfde vanwege de opleving van het coronavirus. De politicus vindt dat met name burgemeesters zich hierover snel moeten uitspreken.

7.21 - Hogere winst Philips

Zorgtechnologieconcern Philips heeft in het derde kwartaal een hogere winst en omzet behaald dan een jaar eerder. Daarbij werd vooral geprofiteerd van de gestegen vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. De omzet bedroeg bijna 5 miljard euro tegen 4,7 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 340 miljoen euro ten opzichte van 208 miljoen euro vorig jaar. De resultaten zijn veel beter dan analisten hadden verwacht.

6.56 - Twijfels over corona-app

Zelfs toen de CoronaMelder-app al bijna af was, was de GGD allerminst overtuigd van het nut van de app. Ook waarschuwde de gezondheidsdienst voor de haast die het ministerie van Volksgezondheid had bij de invoering ervan, blijkt uit interne stukken die de NOS verkreeg op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

6.16 - 364 patiënten op intensive care

Ziekenhuizen behandelden zondag 1652 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 9 mei. Op 1 oktober lagen 'slechts' 691 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, en dat was al aanzienlijk meer dan in de weken ervoor. 1288 mensen liggen op een verpleegafdeling, 364 op de intensive care.

Op onderstaande kaart zie je het aantal besmettingen dat zondag per gemeente werd geregistreerd:

5.51 - Aantal besmettingen in Duitsland daalt flink

In Duitsland is voor de tweede dag op rij het aantal nieuwe infecties flink afgenomen. In het afgelopen etmaal werden 4325 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Zondag waren dat er nog 5587 .

5.33 - Minder inbraken dankzij corona

De najaarsgolf van woninginbraken zal dit jaar door de coronamaatregelen grotendeels uitblijven. Deze maand slaan inbrekers al dertig procent minder toe dan vorig jaar, blijkt uit de Inbraakmonitor van Interpolis waarover het AD schrijft. De politie bevestigt de trend. Normaal loopt het aantal inbraken in september langzaam op om met de feestdagen in december te pieken.

5.15 - Leraren voelen zich niet veilig

Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen. Ruim 80 procent van de leraren geeft in een recente peiling van LIA aan zich ernstige zorgen te maken over de werksituatie. Door volle klassen is het lastig anderhalve meter afstand te bewaren en leerlingen zouden laks omspringen met het dwingende mondkapjesadvies.

4.35 - Strengere regels in Italië

In Italië worden de regels ook weer aangescherpt. Volgens de Italiaanse premier Guiseppe Conte zijn de maatregelen nodig zijn "om een nieuwe lockdown te voorkomen". Hij spoort burgemeesters aan om pleinen en straten om negen uur 's avonds te sluiten en om bijeenkomsten van mensen tegen te gaan. Ook legt hij een maximum op van zes mensen per tafel in restaurants die om middernacht moeten sluiten. Amateur- en schoolcompetities voor contactsporten worden verboden.

