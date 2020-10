Coronanieuws: 364 patiënten op intensive care, leraren voelen zich niet veilig

Archieffoto: Pexels. vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de verspreiding van het coronavirus.

De hoofdpunten:

Zondag werd opnieuw een dagrecord gebroken in Nederland: 8139 nieuwe besmettingen

In Brabant steeg het aantal positieve tests van zaterdag op zondag met 1.055

7.21 - Hogere winst Philips

Zorgtechnologieconcern Philips heeft in het derde kwartaal een hogere winst en omzet behaald dan een jaar eerder. Daarbij werd vooral geprofiteerd van de gestegen vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur vanwege de coronacrisis. De omzet bedroeg bijna 5 miljard euro tegen 4,7 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 340 miljoen euro ten opzichte van 208 miljoen euro vorig jaar. De resultaten zijn veel beter dan analisten hadden verwacht.

6.56 - Twijfels over corona-app

Zelfs toen de CoronaMelder-app al bijna af was, was de GGD allerminst overtuigd van het nut van de app. Ook waarschuwde de gezondheidsdienst voor de haast die het ministerie van Volksgezondheid had bij de invoering ervan, blijkt uit interne stukken die de NOS verkreeg op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

6.16 - 364 patiënten op intensive care

Ziekenhuizen behandelden op zondag 1652 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 9 mei. Op 1 oktober lagen 'slechts' 691 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, en dat was al aanzienlijk meer dan in de weken ervoor. 1288 mensen liggen op een verpleegafdeling, 364 op de intensive care.

5.51 - Aantal besmettingen in Duitsland daalt flink

In Duitsland is voor de tweede dag op rij het aantal nieuwe infecties flink afgenomen. In het afgelopen etmaal werden 4325 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Zondag waren dat er nog 5587 .

5.33 - Minder inbraken dankzij corona

De najaarsgolf van woninginbraken zal dit jaar door de coronamaatregelen grotendeels uitblijven. Deze maand slaan inbrekers al dertig procent minder toe dan vorig jaar, blijkt uit de Inbraakmonitor van Interpolis waarover het AD schrijft. De politie bevestigt de trend. Normaal loopt het aantal inbraken in september langzaam op om met de feestdagen in december te pieken.

5.15 - Leraren voelen zich niet veilig

Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen. Ruim 80 procent van de leraren geeft in een recente peiling van LIA aan zich ernstige zorgen te maken over de werksituatie. Door volle klassen is het lastig anderhalve meter afstand te bewaren en leerlingen zouden laks omspringen met het dwingende mondkapjesadvies.

4.35 - Strengere regels in Italië

In Italië worden de regels ook weer aangescherpt. Volgens de Italiaanse premier Guiseppe Conte zijn de maatregelen nodig zijn "om een nieuwe lockdown te voorkomen". Hij spoort burgemeesters aan om pleinen en straten om negen uur 's avonds te sluiten en om bijeenkomsten van mensen tegen te gaan. Ook legt hij een maximum op van zes mensen per tafel in restaurants die om middernacht moeten sluiten. Amateur- en schoolcompetities voor contactsporten worden verboden.

