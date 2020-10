Buren beschoten huis Breda geschrokken: 'Hij heeft gewoon een waarschuwing gehad'

Wachten op privacy instellingen... Het huis werd zondagavond onder vuur genomen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Woning beschoten in Breda, bewoners niet gewond

De bewoners van de Bruno Renardstraat in Breda zijn flink geschrokken van het beschieten van een van de huizen in de straat. Zondagavond rond half acht klonken er ineens een paar knallen. Vuurwerk dachten veel mensen, maar het waren kogels.

Een buurman vertelt: “Ik was thuis met mijn dochter. Ik was aan het koken en hoorde ineens een doffe klap. Ik hoorde maar een knal, maar m’n dochter hoorde er drie. Ze zei gelijk: 'dat lijkt wel een pistool!'”

“Na de knallen rende een jongen weg. Hij sprong aan het eind van de straat op een scooter. Ik denk dat het een waarschuwing is geweest. Zo van ‘We weten waar je woont’. Misschien heeft 'ie iemand belazerd.”

"Ik denk dat het een waarschuwing is geweest"

“De buurman is denk ik midden 40 en draagt altijd alleen maar trainingspakken en petjes. Het staat me gewoon niet aan, maar hij is verder gewoon normaal en zegt altijd hallo. Bijna altijd hebben ze de rolluiken dicht. Met dit soort figuren had ik zoiets verwacht. Hij heeft gisteren gewoon een waarschuwing gehad. Ik weet niet wat zijn handel is, maar voor zover ik weet heeft ‘ie een garage.”

“Die man woont hier nog geen jaar. Ik ben de enige die af en toe een woordje met hem wisselt. Verder heeft niemand hier contact met hem. Van binnen is het huis helemaal verbouwd. Hij heeft er een paleis van gemaakt. Heeft ie zeker twee ton aan uitgegeven. We wonen hier nu twintig jaar en er is hier nog nooit iets gebeurd.”

Ergens anders geslapen

Bij de garage van de man reageert een medewerker: “Mijn collega is heel erg geschrokken. Het is niets niks als iemand op je huis schiet. Hij heeft geen oog meer dicht gedaan vannacht. Hij was thuis met zijn vrouw en twee kinderen. Op advies van de politie is hij vannacht ergens anders geweest. Hij weet niet wie het is geweest. Hij heeft met niemand problemen. Ik snap niet waar het vandaan komt. Wij hebben nooit problemen met klanten. We verkopen alleen banden hier.”

Foto: Perry Hendriks, SQ Vision. vergroot

Foto: Perry Roovers, SQ Vision. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.