Spookrijder zorgt voor levensgevaarlijke taferelen op snelweg

Een spookrijder heeft vrijdag voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd op de afrit van de snelweg A67 naar de A2 en N2 bij Eindhoven. Een donkere Renault Twingo duikt ineens op tussen twee vrachtwagens.

De spookrijder komt uit de richting Veldhoven/Eindhoven. Het is niet bekend hoe de bestuurder op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. Mogelijk heeft hij of zij bij de oprit Veldhoven-Zuid de verkeerde oprit genomen.