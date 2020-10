Jonge inbreker (16) slaat bejaarde man (76) ziekenhuis in

Foto: SK Media/SQ Vision vergroot

Een 16-jarige inbreker heeft maandagmorgen een man van 76 zo hard geslagen dat hij behandeld moest worden in het ziekenhuis. De man kreeg fikse klappen toen hij de jonge inbreker tegenkwam in zijn eigen huis in Overloon.

De jonge inbreker was rond vijf uur het huis aan de Stevenbeekseweg in Overloon binnengedrongen. De bewoner hoorde hem en ging kijken. Toen hij de jongen tegenkwam werd hij flink mishandeld.

De man werd met verwondingen aan zijn gezicht en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De man moet in het ziekenhuis blijven en de politie hoopt hem later vandaag te kunnen spreken.

Vlakbij het huis werd de jongen uit Overloon aangehouden. Kort voor de inbraak werden er in de omgeving meerdere inbraken gepleegd. De politie denkt dat de jongen die ook op zijn geweten heeft. De tiener zit voorlopig vast.

Eerder maandag meldde de politie nog dat het om een overval ging.

