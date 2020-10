Twaalf jaar cel geëist voor moord op Peter Verhoeven (38)

Politieonderzoek bij het huis waar de man is neergestoken (archieffoto: René van Hoof). vergroot

De 23-jarige man die wordt verdacht van de moord op de 38-jarige Peter Verhoeven uit Eindhoven heeft maandag in de rechtbank in Den Bosch twaalf jaar cel horen eisen. Verhoeven werd in september 2018 in zijn huis aan de Ockeghemstraat in Eindhoven meermaals in zijn borst gestoken. Hij overleed voor de ogen van zijn ouders.

Ron Vorstermans Geschreven door

Bij de eis houdt het Openbaar Ministerie (OM) rekening met de ernst van het misdrijf. “Zonder duidelijke reden heeft deze man een einde gemaakt aan het leven van Peter Verhoeven en dat rekenen wij hem zwaar aan”, aldus de officier van justitie.

Wachten op privacy instellingen...

Op dinsdag 18 september 2018 werd Verhoeven in zijn eigen woning meerdere keren in zijn borst gestoken met een mes. Op zijn laatste krachten liep hij naar de nabijgelegen Van Beethovenlaan, waar zijn familie woont. In de voortuin van zijn ouders zakte hij in elkaar. Een buurvrouw vond hem daar hevig bloedend op een plantenbak. Later op de avond overleed Verhoeven in het ziekenhuis voor de ogen van zijn ouders.

Volgens het OM kwam de 23-jarige man, destijds 21, in afgeluisterde telefoongesprekken als verdachte naar voren. Hij lijkt op de man die op camerabeelden te zien is, maar ook het DNA op de kleding van Peter Verhoeven komt overeen met de man.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.