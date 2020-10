Politie zoekt man die 34-jarige vrouw bewusteloos sloeg in Roosendaalse woonwijk

1/2 Getuigen gezocht van mishandeling in Roosendaal

De politie zoekt naar de man die in de nacht van zaterdag 26 september een vrouw in Roosendaal uit het niets bewusteloos sloeg. Het 34-jarige slachtoffer fietste na een avondje stappen naar huis toen ze uit het niets werd belaagd. Hetzelfde overkwam een vrouw vorig jaar, op nagenoeg dezelfde plek.

Het slachtoffer fietste in de nacht van zaterdag op zondag rond drie uur richting huis, op het fietspad parallel aan de Espenberg. Vanuit het niets wordt ze door een man aangevallen . De vrouw valt tegen de grond van het fietspad en raakt buiten bewustzijn. Van de man die haar ernstig heeft mishandeld, kan ze zich maar weinig van herinneren. Daarom hoopt de politie dat getuigen alsnog naar voren stappen of dat wijkbewoners eigen bewakingsbeelden hebben gemaakt.

Waarom de man de vrouw mishandelde, is nog volstrekt onduidelijk. Het slachtoffer fietste nietsvermoedend naar huis. Ook weet de vrouw niet wat er is gebeurd in de tijd dat ze bewusteloos op de grond lag. Ze herinnert zich nog wel dat haar belager wegliep en op zijn fiets richting de Dubbelberg vertrok.