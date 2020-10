Pop-upparkeergarage Strijp-S zoekt nieuwe plek: 'Een gebouw om van te houden'

De pop-upparkeergarage vergroot

De stoere parkeergarage die tot begin dit jaar trots stond te shinen op Strijp-S in Eindhoven ligt er nu wat troosteloos bij op een werf in Amersfoort. Het is nu niet meer dan een stapel betonnen platen en stalen balken. "Maar wel staal en beton met een verhaal", aldus eigenaar Paul Bloemen.

We moeten even door de struiken langs een slootje kruipen om tussen de tientallen betondelen terecht te komen. Maar dan staan we ook middenin een berg betonplaten die samen een pop-upparkeergarage vormen. "Er konden 500 auto's in geparkeerd worden", zegt Paul terwijl we tussen de enorme platen door lopen.

De garage is tien jaar geleden op Strijp-S opgebouwd, nadat hij eerder een paar jaar in Nieuwegein bij het Antonius Ziekenhuis had gestaan. "In de tien jaar op Strijp-S heeft de pop-upparkeergarage de hele ontwikkeling van het gebied van dichtbij meegemaakt", vertelt Paul.

Máxima heeft er geparkeerd

"Er zijn feesten op het dak geweest, fotoshoots, Glow, verschillende evenementen van de Dutch Design Week en natuurlijk hebben duizenden mensen hun auto er gestald tijdens de vele concerten in het klokgebouw. Koningin Máxima heeft er geparkeerd, maar ook vele bouwvakkers.

"De ervaring van de garage is groot, maar hij is toe aan een nieuwe mooie plek", zegt Paul. De Bossche projectontwikkelaar Certitudo heeft de garage gekocht en in samenwerking met Fleet Parking wordt de volgende plek gezocht.

"Ik ben de afgelopen jaren echt van deze stapel beton gaan houden"

"Alles is genummerd en in een maand kan hij weer ergens anders staan. We hebben vragen vanuit allerlei plekken in Europa, maar ik hoop echt dat 'ie ergens in Nederland terechtkomt, want ik ben de afgelopen jaren echt van deze stapel beton gaan houden."

