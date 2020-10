Twee slechtvalken wonen in de kerktoren van Breda en van het klokkenspel trekken ze zich niets aan

Hoog boven Breda, in de Grote Toren, huizen sinds kort twee slechtvalken. De kerk doet er alles aan om de roofvogels een warm welkom te geven. Maandag kregen ze zelfs hun een eigen nestbak. "Het is geweldig dat ze er zijn", zegt directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk enthousiast.

De slechtvalken zijn de directe buren geworden van stadsbeiaardier Paul Maassen. Maar zijn klokkenspel deert de diertjes niet. "De vogels hebben er geen last van, terwijl het daarboven eigenlijk best hard klinkt", vertelt Wiegel.

Beheer Jeffrey Steinfort van de Grote Kerk in Breda laat de nestbak in de toren zien:

Dagelijks vliegen de vogels erop los om hun avondmaal bij elkaar te vangen. "Last van duiven hebben we nu veel minder, want de slechtvalken schrikken de vogels af. Ze dragen bij aan het in stand houden van natuurlijk evenwicht. Slecht voor het kerkgebouw zijn ze in elk geval niet."