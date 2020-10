Politie hoopt met camerabeelden moeilijk te herkennen overvaller alsnog op te sporen

Ondanks een moeilijk te herkennen dader, hoopt de politie een overval op een benzinepomp in Rucphen op te lossen met camerabeelden. De overvaller bedreigde zaterdagnacht 23 augustus een medewerker met een pistool en ging er met een lullige buit vandoor.

De overvaller kwam die nacht rond half drie het tankstation binnengerend. Hij roept “money! money!” en toont een pistool. De overvaller legt nog even zijn vuurwapen aan de kant terwijl hij het geld in het tasje stopt. Dan pakt hij zijn wapen weer, draait zich om en gaat er vandoor. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een gering bedrag dat is buitgemaakt.