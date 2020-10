Drie autobranden in een nacht in de omgeving van Oss

Wachten op privacy instellingen... Bestelbus gaat in vlammen op in Haren (foto: Gabor Heeres/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Drie branden in omgeving van Oss in één nacht

In de omgeving van Oss zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee auto’s en een aanhanger in vlammen op gegaan. De brandweer had er de handen vol aan om alles te blussen.

De eerste brand werd rond drie uur in de nacht gemeld. Er stond een auto in brand op de Sweelickstraat in Heesch. Het is onduidelijk waar die brand door is ontstaan. De auto is onherstelbaar beschadigd geraakt, maar er raakte niemand gewond.

Bestelbus in brand

Bijna tegelijkertijd stond er ook een auto in brand op ’t Heufke in Haren. Daar ging een bestelbus in vlammen op. Ook hier is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere geparkeerde auto’s in de straat, maar van de bestelbus is niets meer over.

Aanhanger gaat in vlammen op

Nog iets later, rond half vijf werd de derde brand in de buurt gemeld. Dit keer stond er een aanhanger in brand in de Jacob Catsstraat in Oss. Die aanhanger was geladen met velgen en autobranden. Ook hier is nog onbekend waardoor de brand is ontstaan.

Het is volgens de politie onduidelijk of de drie branden verband houden met elkaar. Dat wordt onderzocht.

