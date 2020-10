Coronanieuws: 1487 nieuwe Brabantse besmettingen, landelijk 8182 nieuwe patiënten

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In Brabant zijn dinsdag 1487 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is een nieuw dagrecord.

Ook landelijk is er met 8182 besmettingen sprake van een nieuw dagrecord.

De afgelopen zeven dagen zijn 55.587 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld, ook dat is een record.

15.49 - Computercrimineel doet zijn voordeel met coronacrisis

Computercriminelen hebben munt geslagen uit de coronacrisis. Ze hebben bijvoorbeeld snel ingespeeld op de groei van thuiswerk en videovergaderingen en waren beveiligers te vlug af, constateert het Europese Agentschap voor Cyberveiligheid (ENISA).

Cybercriminelen pasten zich snel aan de pandemie en haar gevolgen aan, schrijft ENISA in zijn jaarrapport. Het lukt hun steeds beter om mensen heel gericht te belagen. Zo bedienden ze zich van nieuwe, sluwe manieren om inloggegevens te stelen of te hergebruiken, lokten ze mensen naar phishing-websites of deden ze zich voor als bekenden om informatie los te krijgen. Ook wisten ze steeds vaker telefoons en andere mobiele apparaten binnen te dringen. Deze gevaren gaan alleen nog maar toenemen, waarschuwt ENISA.

14.32 - Aantal patiënten in Brabantse ziekenhuizen blijft stijgen

Het aantal coronapatiënten dat in de Brabantse ziekenhuizen ligt, blijft ook dinsdag stijgen. Er zijn 47 nieuwe patiënten opgenomen. Inmiddels gaat het om 298 mensen bij wie het coronavirus is geconstateerd, tegenover 269 een dag eerder. Twee mensen zijn overgeplaatst en zeven mensen zijn overleden. Er zijn 22 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in onze provincie.

14.22 - Brabantse besmettingen: nieuw dagrecord

In Brabant zijn dinsdag 1487 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is een nieuw dagrecord, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Maandag waren er 1134 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.

14.15 - Landelijke cijfers: nieuwe dagrecord

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 8182 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een nieuw dagrecord. Op maandag meldde het instituut 8011 positieve tests, op zondag 8175 en op zaterdag 8131. Afgelopen etmaal werden ook 46 sterfgevallen geregistreerd.

De afgelopen zeven dagen zijn 55.587 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is opnieuw een toename. Vorige week meldde het instituut 43.903 positieve tests in de zeven dagen ervoor. De week daarvoor kwamen 27.485 besmettingen aan het licht.

Verder werden 1492 mensen vanwege het coronavirus opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis en 287 mensen op een intensive care. Vorige week waren dit er respectievelijk 1144 en 192. Het RIVM kreeg 185 meldingen van sterfgevallen, tegen 173 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn opgenomen of overleden, want zulke informatie komt soms wat later binnen.

13.45 - Kerken en christelijke organisaties willen helpen tijdens tweede golf

Met een brief aan het kabinet bieden christelijke organisaties landelijk hun hulp aan tijdens de tweede coronagolf. Dat doen zo'n veertig organisaties, waaronder de Protestantse Kerk Nederland en de Rooms Katholieke Kerk, samen met het platform Nietalleen.nl. Daar worden lokale initiatieven vanuit een landelijke punt gecoördineerd. "Niemand moet het idee hebben dat hij het alleen moet doen in deze tijd", vat initiatiefnemer Tiemen Westerduin het uitgangspunt samen.

13.43 - Opnieuw verlaging coronaboete door rechter

De rechter in Arnhem heeft boetes voor mensen die de coronaregels overtreden hebben, opnieuw verlaagd van 390 euro naar 95 euro. De officier van justitie had dat in alle zaken ook gevorderd, omdat deze verlaging is opgenomen in de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Die wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer. Een boete van minder dan 100 euro levert geen strafblad op.

Dertien verdachten hebben een bekeuring gekregen omdat ze onvoldoende afstand hielden of deel uitmaakten van een te grote groep. De kantonrechter verwerpt in twee zaken het verweer dat inzittenden van een auto niet wisten dat ze niet met een groepje in een auto mochten zitten. "Daaraan is in de media zeer veel aandacht besteed. En op grond van ieders eigen verantwoordelijkheid mag van iedereen worden verwacht navraag te doen als iets toch nog onduidelijk is", stelt de rechter.

13.08 - Efteling regelt bezoekersstromen met nieuwe app

De Efteling lanceert een app waarmee het park zijn bezoekersstromen beter kan regelen. Op dit moment moet de app nog los worden gedownload, maar de app zal uiteindelijk opgaan in de bestaande Efteling-app. In de mobiele applicatie kunnen gasten aangeven welke attracties ze het leukst vinden, waarna de app adviseert welke attractie in welk gezelschap op dat moment het best bezocht kan worden.

12.36 - Longecho kan CT-scan vervangen bij vaststellen Covid-19

Een eenvoudige longecho kan de veel meer belastende CT-scan vervangen bij het vaststellen of een patiënt COVID-19 heeft. De resultaten van beide technieken komen vrijwel overeen, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan onder bijna tweehonderd patiënten in de academische ziekenhuizen Radboudumc in Nijmegen en Amsterdam UMC.

Met een draagbaar longecho-apparaat kan de arts ook goedkoper en sneller volgen hoe het met een zieke coronapatiënt gaat, aldus hoogleraar interne geneeskunde en onderzoeksleider Frank Bosch van het Radboudumc.

12.33 - Ook coronagevallen bij Willem II

Twee mensen bij voetbalclub Willem II hebben na een nieuwe controleronde positief getest op het coronavirus. Het gaat om iemand uit de staf en een personeelslid, melden de Tilburgers. De test waarna deze twee personen een positieve uitslag kregen, was donderdag. Willem II speelt zaterdag in eigen stadion om 21.00 uur tegen FC Twente. De wedstrijd komt door de twee besmettingen niet in het geding.

Overigens zijn er ook binnen de spelersgroep van AZ nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het is nog niet duidelijk om hoeveel voetballers het gaat. Er wordt een inventarisatie gemaakt. AZ speelt donderdag in de Europa League de uitwedstrijd tegen Napoli. Of die wedstrijd gespeeld kan worden, is nog de vraag. "AZ staat in nauw overleg met de KNVB, GGD en UEFA", melden de Alkmaarders.

12.26 - 'Kabinet moet beslissing nemen over scholen'

Het is aan het kabinet of het wel of niet gehoor geeft aan de oproep van het zogeheten Red Team om de scholen te sluiten, zegt Red Team-lid Wim Schellekens. Aan de ene kant moet het kabinet voorkomen dat scholen brandhaarden worden, aldus Schellekens, maar aan de andere kant vindt hij dat kinderen school nodig hebben en dat een sluiting grote maatschappelijke gevolgen heeft.

Het Red Team is een onafhankelijke groep medici en wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis. Antropologe Ginny Mooy van het Red Team zei dinsdagochtend tegen BNR dat de scholen per direct gesloten moeten worden, omdat veel scholieren het coronavirus lijken op te lopen.

11.26 - Bij bioscoopketen Pathé kun je geen eten of drinken meer halen

11.04 - Zestig horecaondernemers aangesloten bij kort geding

Meer dan zestig horecaondernemers hebben zich aangesloten bij het kort geding van de Haagse bodega De Posthoorn om weer open te gaan. Dat bleek dinsdag bij aanvang van de zaak in de rechtbank in Den Haag.

Het kabinet maakte vorige week een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak van het coronavirus terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk. De maatregelen zijn "willekeurig en disproportioneel", vinden de ondernemers.

10.48 - Stichting Opkikker verrast gezinnen met pakket voor thuisvermaak

Stichting Opkikker, dat zogeheten Opkikkerdagen organiseert voor gezinnen met een langdurig ziek kind, heeft door de coronacrisis alle geplande evenementen moeten annuleren. Toch gaat de stichting iets bijzonders doen voor de getroffen gezinnen die thuis zitten. Bijna 200 vrijwilligers gaan dit weekend voor de stichting op pad om pakketten uit te delen voor ‘thuisvermaak’. Bijna 3000 gezinnen krijgen zo'n pakket.

10.20 - Besmettingen bij TOP Oss

TOP Oss heeft voor het eerst te maken met corona-besmettingen binnen de club. Drie spelers en een kantoormedewerker zijn besmet geraakt met COVID-19, zo meldt de club dinsdagochtend. De spelers zullen niet meedoen aan de derby tegen FC Den Bosch dinsdagavond.

08.56 - Meer vervuiling door mondkapjes

Sinds de uitbraak van het coronavirus liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat. De organisatie Nederland Schoon denkt dat het probleem van 'zwerfkapjes' door de mondkapjesplicht alleen maar groter wordt.

"Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de afvalbak of draag een herbruikbaar mondkapje", stelt directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon dat dinsdag samen met de Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje is gestart.

08.11 - RedTeam: sluit scholen per direct

Scholieren vormen een groeiende groep die het coronavirus oploopt. Bijna een tiende van alle in de tweede week van oktober positief geteste mensen heeft de middelbareschoolleeftijd. Dat blijkt uit een analyse die BNR maakte van RIVM-cijfers. De onafhankelijke expertgroep RedTeam slaat alarm en pleit voor een onmiddellijke sluiting van de scholen.

06.51 - Horeca vechten sluiting aan bij de rechter

De sluiting van de horeca wordt dinsdag aangevochten in de rechtbank in Den Haag. De Haagse bodega De Posthoorn heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, diverse andere horecaondernemers sloten zich vervolgens daarbij aan.

Inzet van de rechtszaak is dat de sluiting van restaurants, opgelegd door het kabinet in verband met het coronavirus, direct wordt opgeheven. Het kabinet maakte vorige week een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak weer terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk.

06.50 RIVM komt met weekcijfers

De tweede golf van de corona-uitbraak blijft aanzwellen. In de afgelopen week is het virus waarschijnlijk bij ongeveer 55.000 mensen aangetroffen. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 43.903 meldingen had gekregen.

Het RIVM ziet het aantal nieuwe gevallen al weken toenemen. De cijfers van de afgelopen weken:

3597

5427

8265

13.471

19.326

27.485

43.903

In de zomer kwamen in twee maanden tijd zo'n 8000 gevallen aan het licht, inmiddels zijn er zo veel positieve tests per etmaal.

06.43 Pensioenen mogelijk verlaagd

De twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PFZW, vrezen dat ze de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. Hun financiële positie die eerder dit jaar een flinke klap kreeg door de coronacrisis, is nog steeds niet voldoende hersteld.

