Coronanieuws: meer vervuiling door mondkapjes op straat, RedTeam wil dat scholen per direct sluiten

Foto: Sandra Kagie vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

In Brabant zijn maandag 1134 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, meldt het RIVM.

Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stijgt verder, 49 mensen nu op de ic.

Dankzij aangescherpte coronamaatregelen is het voor 152 vluchtelingen nu veilig genoeg om naar Nederland te komen vanuit Libanon.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

08.56 - Meer vervuiling door mondkapjes

Sinds de uitbraak van het coronavirus liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat. De organisatie Nederland Schoon denkt dat het probleem van 'zwerfkapjes' met de mondkapjesplicht in aantocht alleen maar groter wordt.

"Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de afvalbak of draag een herbruikbaar mondkapje", aldus directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon dat dinsdag samen met de Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje is gestart.

08.11 - RedTeam: sluit scholen per direct

Scholieren vormen een groeiende groep onder de populatie die het coronavirus oploopt. Bijna een tiende van alle in de tweede week van oktober positief geteste mensen heeft de middelbare schoolleeftijd. Dat blijkt uit een analyse die BNR maakte van RIVM-cijfers. De onafhankelijke expertgroep RedTeam slaat alarm en pleit voor een onmiddellijke sluiting van de scholen.

06.51 - Horeca vechten sluiting aan bij de rechter

De sluiting van de horeca wordt dinsdag aangevochten in de rechtbank in Den Haag. De Haagse bodega De Posthoorn heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, diverse andere horecaondernemers sloten zich vervolgens daarbij aan.

Inzet van de rechtszaak is dat de sluiting van restaurants, opgelegd door het kabinet in verband met het coronavirus, direct wordt opgeheven. Het kabinet maakte vorige week een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak weer terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk.

06.50 RIVM komt met weekcijfers

De tweede golf van de corona-uitbraak blijft aanzwellen. In de afgelopen week is het virus waarschijnlijk bij ongeveer 55.000 mensen aangetroffen. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 43.903 meldingen had gekregen.

Het RIVM ziet het aantal nieuwe gevallen al weken toenemen. Het wekelijkse cijfer steeg van 3597 naar 5427 naar 8265 naar 13.471 naar 19.326 naar 27.485 naar 43.903. In de zomer kwamen in twee maanden tijd zo'n 8000 gevallen aan het licht, inmiddels zijn er zo veel positieve tests per etmaal.

06.43 Pensioenen mogelijk verlaagd

De twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PFZW, vrezen dat ze de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. Hun financiële positie die eerder dit jaar een flinke klap kreeg door de coronacrisis, is nog steeds niet voldoende hersteld.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.