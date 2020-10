Vrachtwagen vliegt in brand voor een stoplicht in Dongen

De vrachtwagen vloog in brand voor het stoplicht in Dongen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision) vergroot

Een vrachtwagenchauffeur kreeg dinsdagochtend de schrik van zijn leven toen zijn truck ineens in brand vloog voor het stoplicht op de Steenstraat in Dongen. De man kon zichzelf in veiligheid brengen.

Janneke Bosch Geschreven door

De vrachtwagen stond voor het stoplicht op de kruising van de Steenstraat en de Duiventorenbaan in Dongen, toen de brand uitbrak. De chauffeur wist de cabine los te koppelen van de oplegger en kon daarmee wegrijden. Die zette hij een eindje verderop neer. De oplegger vatte vlam.

De brandweer heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de oplegger uitbrandde. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.

Het achterste deel van de vrachtwagen brandde uit

De kruising is volgens een getuige nog uren afgesloten. Nadat de vrachtwagen is geborgen, moet het asfalt en de berm nog schoongemaakt worden.

Berging van de vrachtwagen

