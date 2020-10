Brabant kleurt blauw voor de 75e verjaardag van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties wordt zaterdag maar liefst 75 jaar. Om het internationale jubileum te vieren kleuren deze week gebouwen, standbeelden, pleinen en andere opvallende bouwwerken door heel het land blauw. Zo ook in Brabant. Het levert prachtige plaatjes op, bijvoorbeeld van een felblauwe Basiliek in Oudenbosch.

De welbekende Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara is niet het enige gebouw dat ‘op blauw’ gaat deze week. Onder meer het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, het raadhuis in Oisterwijk en de Grote Kerk in Breda doen mee aan de actie. In totaal kleuren er in Brabant dertien torens, pleinen en gebouwen blauw.