Extra camera's moeten overlast van asielzoekers in Oisterwijk terugdringen

Extra camera's rond het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk, daarmee hoopt burgemeester Hans Janssen de overlast van een kleine groep asielzoekers tegen te gaan. Met de camera's wil hij het veiligheidsgevoel van omwonenden vergroten en overlastgevers sneller in beeld krijgen om ze daarna op zijn minst te beboeten.

Oisterwijk en de gemeenten Boxmeer, Cranendonck en Grave hebben van het rijk extra geld gekregen om de veiligheid rond de asielzoekerscentra in hun gemeente te vergroten. Deze gemeenten kampten afgelopen tijd geregeld met overlast van asielzoekers en ze hebben nu samen met het Rijk de handen ineengeslagen. Voor de maatregelen die genomen worden, wordt vanuit Den Haag een half miljoen euro beschikbaar gesteld.

Boxmeer en Grave krijgen geld om de vluchtelingen beter in de gaten te houden met extra beveiligers. Deze boa's moeten onder meer fietsendiefstal, zwartrijden, agressie in het openbaar vervoer, winkeldiefstal, vernieling en bedreiging voorkomen.

Camera's

Oisterwijk besteedt het geld dus aan extra cameratoezicht in de buurt van het azc. In het centrum van het dorp hangen al camera's, waarvan sommige constant worden gevolgd. Van andere camera's worden de beelden bekeken als er iets is misgegaan.