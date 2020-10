Vangrail bij Markkade in Breda komt er mogelijk, wethouder wil gesprek na petitie

Er ontstond een bloemenzee op de plek waar de 25-jarige Nadir verongelukte. vergroot

Wethouder Daan Quaars heeft de initiatiefnemer van een petitie voor een vangrail langs de Markkade in Breda uitgenodigd voor een gesprek. Sven Bekker (24) wil met de petitie bereiken dat wordt voorkomen dat er nog meer auto's het water in rijden met soms noodlottige gevolgen.

Op maandag 5 oktober werden de auto en het lichaam van de 25-jarige Nadir Faassen uit Terheijden gevonden in het water langs de Bredase Markkade. De politie zegt niets over wat er precies is gebeurd, maar houdt het op een 'noodlottig ongeval'.

Het ongeval van Nadir staat niet op zichzelf. In 2018 overleed een 20-jarige man na een ongeluk aan Markkade. Omstanders wisten eind 2014 nog een man uit het water te redden op dezelfde plek. Een jaar eerder raakte ook al een auto te water.

"Het zal je kind zijn..."

"Dit is een dramatisch ongeval", stelt wethouder Daan Quaars. "Het zal je kind zijn... Ik heb zelf drie kinderen. Het verliezen van je kind lijkt me het ergste wat er is. Met alleen sterkte wensen doe ik de familie tekort. Dit is iets wat ongelofelijk zwaar is voor die mensen."

Voor Sven Bekker (24) uit Breda was het ongeval van Nadir aanleiding om een petitie te starten voor het plaatsen van een vangrail. De petitie is inmiddels ruim 3.500 keer ondertekend. "We hebben gezien dat het leeft in Breda", aldus Quaars. "Mensen vinden het een gevaarlijk punt. Het is op zich veilig als je daar rijdt, maar als je een foutje maakt word je hard afgestraft."

"Ik vind het goed dat de gemeente eindelijk iets gaat doen. "

De wethouder wil graag in gesprek gaan met Sven Bekker. "Ik zou hem graag uitnodigen om mee te denken. Zodra hij zich meldt maak ik meteen tijd vrij in mijn agenda. Laten we kijken of we de weg überhaupt open moeten houden voor autoverkeer en of een vangrail kan helpen." Quaars wil het probleem 'in de volle breedte bekijken' om op die manier tot de beste oplossing te komen. "We zijn intern de juiste informatie aan het verzamelen. Hoeveel verkeer rijdt er? Wat zijn de oorzaken van de ongevallen? Hoe vaak komt het voor?"

Initiatiefnemer van de petitie, Sven Bekker, is blij met de reactie van de wethouder en gaat hem mailen voor een afspraak. "Ik vind het goed dat hij er gehoor aan geeft. Dat de gemeente eindelijk iets gaat doen. "

