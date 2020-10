Reusachtige python uit sloot gehaald in Etten-Leur

Foto: politieteam Weerijs. vergroot

Een voorbijganger heeft dinsdag aan de Bremberg in Etten-Leur een wel heel bijzonder vondst gedaan. In de sloot naast de doorgaande weg vond de voetganger een python van zo'n vier meter lang. De politie noemt het een 'reusachtig exemplaar'. Het dier was dood toen de voorbijganger het vond.

Agenten haalden het dier uit de sloot en medewerkers van de gemeente hebben de python uiteindelijk opgehaald.

Waar de slang vandaan komt en hoe de slang in de sloot terecht is gekomen, is niet duidelijk.

