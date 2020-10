Michel vond een 4 meter lange python in de sloot: 'Die was al dood toen hij gedumpt werd'

Michel Bego bij de python die hij vond (privéfoto). vergroot

Michel Bego liep maandag samen met zijn vrouw en een vriend op straat in Etten-Leur, toen hij in de sloot een opgerolde python zag liggen. “Ik dacht eerst dat het een boa constrictor was. We zagen meteen dat hij dood was: de kop lag plat en hij ademde niet meer."

Malini Witlox Geschreven door

Michel belde naar 112 over de bijzondere vondst. “Binnen tien minuten was er een agent. Die heeft andere hulpdiensten gebeld en die hebben de slang uit de sloot gehaald.” De python bleek in uitgerolde staat maar liefst vier meter lang te zijn en Michel en de agenten poseerden met het indrukwekkende beest.

“Die slang was al dood, toen die in de sloot belandde. Die zal wel gedumpt zijn. Je zag ook bloed uit zijn bek lopen. Hij lag er nog niet zo lang”, zo denkt de vinder.

Maaltijd

Michel is net als zijn vrouw Dinie en vriend Marc lid van de Road Runners, een hardloopvereniging uit Etten-Leur. “We waren net klaar met trainen en liepen een rondje langzaam uit. Toen zagen we de slang liggen. Volgens mij had hij nog niet zo lang geleden gegeten, want je zag iets diks zitten op twintig centimeter achter zijn nek.”

Michel komt tijdens zijn oefenrondjes wel vaker rare dingen tegen. “Zo zagen we pas bij het Liesbos vier gedumpte stoelen staan. Maar zo’n slang had ik nog nooit gezien.”

