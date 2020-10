Luchtgevecht over wrakstukken van bommenwerper die in 1944 werd neergeschoten

Luchtgevecht boven Altena over wrakstukken van in 1944 neergeschoten Engelse bommenwerper. vergroot

Jan Vos spreekt behoedzaam, maar onderhuids raast er woede én veel onbegrip. De gemeente Altena heeft besloten dat wrakstukken van een Lancaster-bommenwerper die in 2014 bij Werkendam werden opgegraven, eigendom worden van het museum Bevrijdende Vleugels in Best. De voorzitter van het kleine Oorlogsmuseum Veen en zijn vrijwilligers voelen zich hierdoor ernstig tekortgedaan.

“Wij zijn als lokaal oorlogsmuseum totaal niet gepolst door de gemeente”, zegt een boze Jan Vos. “Ik wil geen rancuneuze uitspraken doen, maar ik ben diep teleurgesteld in de gemeente Altena.”

Het museum in Best heeft wrakstukken van de in 2014 opgegraven Lancaster al jaren in bruikleen voor zijn collectie. “In juni heb ik gevraagd of we die stukken in eigendom konden krijgen”, vertelt Ernst Vos van het museum in Best. Burgemeester en wethouders van Altena gingen daar vorige week mee akkoord, met als gevolg dat er in die gemeente een heftige strijd is ontstaan over de vraag waar de wrakstukken van de bommenwerper thuishoren.

“Er is in de oorlog boven Altena een complete luchtoorlog uitgevochten."

Het kleine oorlogsmuseum in Veen is verontwaardigd. Het wil de wrakstukken dolgraag in de collectie opnemen. “Er is in de oorlog boven Altena een complete luchtoorlog uitgevochten. Wrakstukken van die vliegtuigen willen wij graag hier exposeren. We zijn druk bezig om hem museum juist meer body te geven”, vertelt vrijwilliger Adri Burghout, die ‘verrast’ zegt te zijn door het besluit van de gemeente.

Bergers Lancaster vonden in 2014 onder meer het motorblok terug van het vliegtuig vergroot

“Belachelijk wat hier gebeurt”, zegt raadslid Pauline van den Tol strijdvaardig. “In principe is dit een vernedering voor ons eigen museum in Veen.” Behalve de eenmansfractie Van den Tol heeft ook de grootste politieke partij van Altena, het CDA, zich in de discussie gemengd. Tineke Zaal laat weten dat ze het onderwerp op de politieke agenda wil zetten. “Wij zijn op zoek naar mogelijkheden en willen uiteindelijk de beste uitkomst voor iedereen.”

"Het wordt eens tijd dat wij geaccepteerd worden door de gemeente."

Lokale politici vragen zich af waarom niet aan het museum in Veen is gedacht bij de toekenning van wrakstukken. Een ambtenaar komt met een wonderlijk schriftelijk antwoord. Het komt erop neer dat bij een rondgang in 2014 langs musea, met de vraag wie er resten van het wrak wilde hebben, het museum in Veen geen enkele belangstelling toonde.

Museum-voorzitter Jan Vos ontploft bijna. “Da’s nogal logisch, we bestonden toen nog niet. Het wordt eens tijd dat wij geaccepteerd worden door de gemeente.”

Resten van de in 1944 neergestorte bommenwerper bij Werkendam werden in 2014 geborgen. vergroot

Terwijl bestuurders en politici in Altena in een luchtgevecht zijn verwikkeld, komt er uit Best een bevrijdend antwoord. “Wij hebben die stukken in bruikleen gekregen met als voorwaarde dat we coulant om moeten springen met die stukken, als er in Altena een eigen oorlogsmuseum wordt geopend”, vertelt Ernst Vos van het museum Bevrijdende Vleugels.

“Als ze in Veen zaken willen doen met ons dan mogen ze langskomen, maar vergeet niet dat er naast ons nog twee andere musea zijn die stukken van de Lancaster in bruikleen hebben.”

