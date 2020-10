Buurtbewoners klaar met overlast van drugsverslaafden: 'Ze slapen in onze portiek'

Nol van Drunen is bang voor nog meer problemen in zijn buurt. vergroot

's Avonds laat thuiskomen en iemand slapend aantreffen in je portiek of niet meer op de benedenverdieping durven slapen omdat er regelmatig op de ramen wordt gebonsd. Omwonenden van verslavingskliniek Novadic-Kentron aan de Oranje Nassaulaan in Den Bosch zijn er klaar mee. Ze vrezen dat die overlast zal toenemen als de daklozenopvang aan de Hinthamerstraat wordt gesloten. En dus trekken ze aan de bel.

"De overlast is de laatste tijd al toegenomen", legt buurtbewoner Nol van Drunen uit. "Bij de buren wordt op de ramen gebonsd, iemand vond een mes in de struiken en in onze portieken wordt geslapen en gebruikt", somt hij de problematiek op.

In de video omschrijft Nol wat hij meemaakt in zijn buurt:

Een samenvoeging van de verslavingskliniek met de opvang voor dak- en thuislozen, die nu in de Hinthamerstraat gevestigd is, ziet Van Drunen daarom niet zitten. Samen met zo'n vijftig omwonenden ondertekende hij een brief aan het college, met een bezwaar tegen die fusie. De buurtbewoners begrijpen dat er een opvang moet zijn, maar vrezen voor nog meer overlast in hun wijk. "Het is er nu eenmaal, maar ons is beloofd dat het kleiner zou worden. Er zou hier uiteindelijk alleen nog een kleinere unit zijn met mensen die doorstromen."

Doorstroming gaat veel veranderen

Dat is nog steeds de bedoeling, benadrukt teammanager dag- en nachtvoorziening Emmy Bouwmans van Novadic-Kentron. Er zijn straks vijftien tot dertig plaatsen beschikbaar. "We krijgen een centrale toegang. Dan willen we zo snel mogelijk mensen doorverwijzen naar andere voorzieningen", legt ze uit.

Maar dat kan pas wanneer een tweede hostel en een voorziening voor langdurig verblijf buiten de stad gerealiseerd zijn. De overlastgevende en verwarde mensen zullen daar dan geplaatst worden. "Ik ga ervanuit dat de overlast dan echt minder wordt. Maar dat kan niet anders, want de overlastgevers gaan ergens anders naartoe."

De gemeente hoopt dat de opvang buiten de stad voor de grootste overlastgevers snel gerealiseerd kan worden. "Je wil mensen een vaste plek geven", reageert wethouder Huib van Olden. "We gaan met de omwonenden in gesprek. We willen gericht kijken wat we er aan kunnen doen, maar ook wat bewoners zelf kunnen doen."

Brief aan omwonenden

De brief die de gemeente stuurde naar de buurtbewoners viel niet goed bij Van Drunen en zijn buren. Zij voelen zich niet serieus genomen. "Die brief voelt koud. Er wordt niet gereageerd op hoe wij ons voelen. Ze gaan de plannen gewoon doorzetten."

Hij hoopt daarom dat er alsnog onderzoek gedaan wordt naar het effect wanneer daklozen en verslaafden in hetzelfde gebouw opgevangen worden en of de locatie vlakbij het station niet meer ongure types aantrekt. "Zijn er alternatieven te bedenken om meer spreiding te realiseren?", vraagt hij zich hardop af. "We blijven zeggen dat we dit niet willen. Voor de bewoners moet ook gezorgd worden, want wij staan nu met de rug tegen de muur."

De vestiging van Novadic-Kentron aan de Oranje Nassaulaan in Den Bosch. vergroot

