Restauranthouder Maarten Hamel stapte naar de rechter, maar mag zijn zaak toch niet openen

De horeca blijft voorlopig dicht, zo besloot de rechter dinsdag in een kort geding. Een van de ondernemers die dinsdag de rechter probeerden te overtuigen de deuren te openen was Maarten Hamel van ’t Geheim van Bergen in Bergen op Zoom. Hij is teleurgesteld over het vonnis.

“Veertig procent van de horeca is technisch failliet. Dat is een heel zorgelijke situatie. De enige reden dat bedrijven niet omvallen is dat schuldeisers het faillissement niet aanvragen omdat ze weten dat er toch geen geld is,” zegt Hamel in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

Hamel liet de ventilatie in zijn restaurant aan de Bosstraat in Bergen op Zoom aanpassen. De luchtkwaliteit is volgens hem uitstekend. “Ik heb vandaag bij de rechter daar ook uitleg over gegeven. Het is raar. Slechts 3,2 procent van de mensen wordt in de horeca besmet. Thuis zijn dat er veel meer. De problemen gaan zich nu naar huis verplaatsen. Daar mogen officieel geen feestjes gegeven worden, maar je ziet dat mensen dat wel doen.”

De horeca krijgt een deel van de loonkosten vergoed van de overheid, maar moet wel opdraaien voor andere vaste lasten zoals huur of hypotheek. “We overleven dit niet. Ik probeer me groot te houden, maar ik slaap er slecht van. Alle horeca-eigenaren doen hun best om een goed bedrijf op te bouwen en dan glipt alles weg tussen je vingers.”

Hamel vindt dat er met twee maten wordt gemeten. “Het is niet eerlijk. Een bouwmarkt mag wel open. Maar daar is het risico op besmetting groter. Wij hebben een omgeving gecreëerd die hartstikke veilig is, veiliger dan een winkel waar iedereen door elkaar loopt. En thuis zit ook iedereen in bedompte lucht.”

