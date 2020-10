Door corona geteisterd NAC verliest topper van Cambuur en raakt koppositie kwijt

Anouar Kali verloor met NAC van Cambuur (foto: Orange Pictures) vergroot

Het door corona geplaagde NAC heeft dinsdagavond met 4-0 verloren van Cambuur. Met een gehavend elftal waren de Bredanaars thuis niet opgewassen tegen de Friese ploeg die eenvoudige won. Cambuur nam hierdoor in de Keuken Kampioen Divisie - met een wedstrijd meer gespeeld - de koppositie over van NAC.

NAC moest in het duel met de Friezen de basisspelers Colin Rösler, Tom Haye en Lex Immers missen vanwege corona. Daarnaast begon lotgenoot Mounir El Allouchi op de bank omdat hij nog te zwak was en viel rechtsachter Moreno Rutten tijdens de warming up uit met een blessure. Het was teveel van het goede voor de Bredase ploeg die met name op het middenveld kwaliteit en power inleverde.

Cambuur hoefde dan ook niet de sterren van de hemel te spelen om NAC op de knieën te krijgen. Voor rust was het ex-NAC'er Giovanni Korte die een rebound pakte en de 1-0 maakte. In de tweede helft schoten Mitchel Paulissen, nogmaals Korte en Jamie Jacobs raak voor de Friese formatie.

NAC-aanvoerder Dion Malone over de nederlaag en de rol van corona:

Anouar Kali

Door het uitvallen van Moreno Rutten moest assistent-trainer Hans Visser - hoofdcoach Maurice Steijn zit in thuisquarantaine - aanvoerder Dion Malone noodgedwongen een linie laten zakken. Daardoor kwam er ruimte vrij voor Anouar Kali, de middenvelder die door allerlei toestanden al anderhalf jaar geen wedstrijd voor NAC speelde. Ook hij kon het middenveld niet de impuls geven die het nodig had en werd dan ook in de tweede helft gewisseld.

"Ik ben blij dat ik gespeeld heb, maar de teleurstelling van het verlies overheerst", zegt Kali na afloop. "We waren natuurlijk goed bezig en moeten niet blijven hangen in dit verlies. Ik vind dat ik het zonder wedstrijdritme nog lang volhield en heb gedaan wat de trainer van me vroeg. Ik hoop dat ik met deze wedstrijd persoonlijk een vervelende periode afsluit."

Debutant Kaj de Rooij

Debutant Kaj de Rooij kwam dinsdagavond in het hele verhaal evenmin voor. De aanvaller was na veel duw- en trekwerk losgeweekt bij FC Eindhoven, kostte een aardige duit en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen. Dat De Rooij die tegen Cambuur nog niet waarmaakte kan het jonge talent niet aangerekend worden.

"Ik had me mijn debuut wel anders voorgesteld", zegt de buitenspeler. "Maar Cambuur was gewoon beter. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar door corona was onze voorbereiding niet optimaal. Ik ga er vanuit dat het wel goed komt. Gewoon zo snel mogelijk vergeten en doorgaan."

Koploper af, periodetitel blijft in zicht

Want dat dit NAC gebukt gaat onder de ellende van de coronacrisis staat als een paal boven water. Toch hoeven de supporters van de club niet te wanhopen. NAC raakt door de verliespartij weliswaar de koppositie kwijt aan tegenstander Cambuur, maar de Bredase ploeg heeft een wedstrijd minder gespeeld en nog altijd de beste papieren voor het winnen van de eerste periodetitel.

Vrijdag speelt NAC opnieuw een topper, dan uit bij Almere City. Hopelijk voor de Bredase ploeg kan ze dan wat meer op volle oorlogssterkte aantreden.

