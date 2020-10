Jong PSV morst punten in duel met NEC door late tegentreffer, TOP Oss wint van FC Den Bosch

Door een late tegentreffer van Thomas Beekman speelde Jong PSV dinsdagavond in het duel met NEC gelijk (1-1). De Eindhovenaren stonden lang op voorsprong dankzij Kristofer Kristinsson.

Hij tikte vlak voor rust raak uit de rebound. In de 73e minuut kwam NEC al dichtbij de gelijkmaker, maar Maxime Delanghe redde van dichtbij met een goede reflex. Maar in de 86e minuut maakte Beekman alsnog gelijk.

TOP Oss - FC Den Bosch: 2-0

TOP Oss won later op de avond in eigen huis met 2-0 van FC Den Bosch. Mart Remans was kort voor rust goed voor de eerste treffer. Hij schoot raak na een prima voorzet van Trevor David.