Sterrenrestaurant schakelt over naar afhaalpizza’s: ‘Juist nu moet je creatief zijn’

Jermain De Rozario is heel enthousiast over zijn 'sterrenpizza's'. vergroot

Sterrenrestaurant De Rozario in Helmond gooit het roer om in deze coronatijd. Vanaf dinsdag kun je er pizza’s afhalen. En dan geen standaard pizza margherita of quattro formaggi zoals je gewend bent, want chef-kok Jermain de Rozario wil mensen verrassen: “Er zitten dingen op die je normaal niet terugvindt op een pizza. Mensen hebben toch bepaalde verwachtingen bij een Michelinster, dus we zorgen voor een kwaliteitspizza.”

Ista van Galen Geschreven door

Toen Jermain De Rozario hoorde dat de horeca weer moesten sluiten, ondernam hij meteen actie. Stilzitten vindt hij geen optie. “We hebben een week uitgetrokken om alles te regelen: van flyers tot het proeven van wijnen die bij de pizza’s passen. Studio Cendana maakte voor mij direct de website en zo konden we snel schakelen en iets moois neerzetten”, vertelt de sterrenchef. Voor zo'n sterrenpizza betaal je 19,50 euro.

"We doen het op onze eigen koppige manier"

Het restaurant, dat sinds 2018 een Michelinster heeft, doet normaal gesproken helemaal niets met pizza’s. “Dit roept al veel vragen op bij mensen. Want: ‘een sterrenzaak en pizza’s? En een Aziaat die pizza gaat maken?’ We gaan de mensen verrassen”, lacht Jermain.

Maar voor de koks was het dus ook iets totaal nieuws. “We doen het op onze eigen koppige manier. We staan voor kwaliteit, maar dat wil niet zeggen dat je met kaviaar of truffel werkt. In mijn ogen moet het iets zijn wat op en top in de smaak klopt.”

Wat de pizza’s zo bijzonder maakt? Jermain legt het uit:

Wachten op privacy instellingen...

Jermain vindt het belangrijk dat zijn personeel tijdens de lockdown kan blijven werken. Maar hij wil vooral zorgen voor meer vrolijkheid in deze tijd. “Je ziet alleen maar negativiteit rondom corona. Het wordt tijd dat er ook wat mensen opstaan en dingen positief benaderen. Dat de horeca dicht is weten we wel. Ik wil zorgen voor wat vrolijkheid. Zo hebben we bijvoorbeeld in iedere pizzadoos een grapje geschreven.”

Chefkok Jermain de Rozario wil mensen verrassen met zijn pizza's. vergroot

Een actieve en positieve benadering is volgens de sterrenchef in deze tijden hard nodig als ondernemer. “Nu moet je creatief zijn. Je kunt niet meer alleen restaurantje spelen en daarvan leven. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. Als we dit met z’n allen overleven, kunnen we de hele wereld aan.”

En woon je nou in Helmond, dan zou het zomaar kunnen dat deze chef-kok volgende week voor je deur staat met een gratis pizza. “We moeten het natuurlijk hebben van mond-tot-mondreclame. Dus ik ga deze week wat pizza’s bezorgen. Ik rij gewoon door Helmond, bijvoorbeeld naar ‘t Haagje, de Heistraat en de Oranjebuurt en bel gewoon aan om een pizza te bezorgen”, vertelt Jermain.

vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.