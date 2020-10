Luc en Bart Houben maakten worstenbroodje helemaal hip, maar zijn nu failliet

Houben Worstenbrood in Eindhoven is failliet. De gloednieuwe bakkerij en lunchroom van Luc en Bart Houben aan de Willemstraat heeft de coronacrisis niet overleefd. Dat meldt het Eindhovens Dagblad woensdag.

Evenementen afgeblazen

Daar bovenop kwam de teleurstelling van het niet doorgaan van grote culturele evenementen in hun eigen stad. Bart Houben zegt daarover: ,,De laatste maanden van het jaar zouden onze topmaanden moeten zijn. Maar de Dutch Design Week gaat niet door, Glow is afgelast, de horeca is weer voor minimaal vier weken dicht en er wordt al over gesproken dat we misschien met de kerst nog in een gedeeltelijke lockdown zullen zitten. Iedere week dat we zo doorgaan kost geld.”