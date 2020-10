Huis Roosendaal op slot na ernstige overlast, politie moest 130 keer ingrijpen

De politie moest 130 keer ingrijpen bij het pand (archieffoto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Burgemeester Han van Midden heeft een huis aan de Molenstraat in Roosendaal voor zes weken gesloten. Bij de woning was sprake van ‘langdurige en aanhoudende ernstige overlast’. De politie moest er de afgelopen drie jaar 130 keer in actie komen. Er waren vaak verslaafde mensen, er vond een ernstige mishandeling plaats en er is een keer brand uitgebroken.

Volgens de gemeente Roosendaal had de eigenaar geen regie over wie er in zijn pand verbleef. In het huis werden meerdere kamers verhuurd. Ook drongen er regelmatig mensen zonder toestemming het pand binnen. Het merendeel van hen was verslaafd aan drugs en alcohol.

Ruzies en vechtpartijen

Verschillende bewoners en bezoekers hadden psychische problemen, waardoor ze onderling vaak ruzie kregen en elkaar soms te lijf gingen. Dit zorgde voor veel overlast voor buurtbewoners.

De burgemeester heeft ingegrepen, omdat er geen verbetering kwam na de politieacties en hulp van Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten. Ook eerdere stappen die de gemeente ondernam tegen de overbewoning en vervuiling van het pand zorgden niet voor een oplossing. De gemeente ging daarom over tot dit ‘uiterste middel’ om de overlast te stoppen en rust voor de omgeving terug te brengen. De vaste bewoners van het huis zijn ergens anders ondergebracht. Ze krijgen professionele hulp en zorg.

