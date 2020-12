Martijn pakte zijn huwelijksaanzoek groots aan: 'De trouwdag was perfect'

Martijn en Chantal op hun trouwdag. vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. Martijn besloot zijn huwelijksaanzoek groots aan te pakken met hulp van zijn vrachtwagen. Chantal zei niet alleen volmondig ‘ja’, het stel stapte dit jaar nog in het huwelijksbootje.

Rebecca Seunis Geschreven door

Martijn zorgde ervoor dat Chantal niet om zijn belangrijke vraag heen kon. Hij vroeg haar ten huwelijk via zijn vrachtwagen.

Er zaten heel wat mensen in het complot. Familieleden, collega's, werkgevers... iedereen wist ervan, behalve Chantal natuurlijk. "Het was een grote verrassing, ze was helemaal overdonderd. Maar ze vond het heel erg leuk. We zijn allebei dolgelukkig", vertelde hij in juni.

Chantal kon niet om deze vraag heen (foto: Nicole Weijling). vergroot

Op 17 september was het zover. "We hebben allebei 'ja' gezegd", grapt Martijn. "Het was echt een geslaagde dag. We wilden graag snel trouwen maar dat was niet stressvol. In eerste instantie wilden we het heel klein houden door alleen naar de gemeente te gaan, maar dat vonden we toch een beetje saai. We dachten: we doen het maar een keer dus dan doen we het ook goed. We zijn uiteindelijk getrouwd in de tuin van de Brabantse Hoeve in Volkel. We hadden ook nog eens fantastisch weer, het was 28 graden", vertelt hij.

"We wilden het toch al niet te groot vieren."

Ook de coronamaatregelen stonden hun perfecte dag niet in de weg. "We wilden het toch al niet te groot vieren dus we hadden zo'n twintig daggasten en er kwamen nog zo'n tien mensen op de receptie. Gelukkig mocht dat toen nog."

Zijn vrachtwagen had dit keer echter geen rol op zijn belangrijkste dag. "Nee, we zijn met een trouwauto naar de locatie gereden. Maar heel toevallig kwam mijn collega net met de vrachtwagen langsgereden op het moment dat we bij de locatie uitstapten. Dat was echt niet gepland. Al toeterend en zwaaiend kwam hij voorbij, dat was heel leuk. Zo was er dus toch nog een vrachtwagen op onze huwelijksdag!"

Omroep Brabant blikt tot en met 31 december elke dag terug op 2020 met een mooi of vrolijk verhaal. Zodat we na het heftige jaar hopelijk iets vrolijker 2021 ingaan.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.