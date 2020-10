Dansen met Martin Garrix, Bosch bedrijf regelt privé-optreden voor je

Je plakt een postzegel op een kaart, pakt je telefoon en geniet van een virtueel optreden van een van de bekendste DJ's van de wereld: Martin Garrix. Zo levensecht, dat het voelt alsof je er zelf bij bent. Post.nl brengt de postzegel uit maar het Bossche bedrijf Wij Doen Dingen maakte de augmented reality app van Garrix waarmee je de postzegel tot leven wekt.

We plakken niet zo vaak meer een postzegel, maar als we het doen, dan moet hij meteen ubercool zijn. Het bedrijf Wij Doen Dingen in Den Bosch heeft ervoor gezorgd dat de limited postzegel van DJ Garrix een heel bijzondere is.

Voor Wij Doen Dingen is het een van de vele klussen die ze met nieuwe technieken doen. In Haarlem bedachten ze speciaal coronageld, waar een Augmented Reality-draak uit komt vliegen en voor De Efteling een magische kijker waardoor je draken boven het water in het park ziet vliegen. Van der Meer: "Wij maken, alles wat we doen, maar één keer. We passen wel dezelfde techniek toe, maar het is niet zo dat als Afrojack precies dezelfde app wil als collega Garrix, dat we er dan ook één voor hem maken. Dan willen we het ook echt weer anders doen. Wat we willen is dat mensen er blij van worden is en dat het goed werkt."