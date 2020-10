Voor 450.000 euro aan beeldjes en prenten, museum is er maar wat blij mee

vergroot

Engeltjes, Mariabeeldjes en prenten van een cent. Museum 't Oude Slot gaat zich meer richten op oude volkskunt en daarom schonk cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers een deel van zijn verzameling met een waarde van wel 450.000 euro. Museumdirecteur Hans Sonnemans lacht erom: "Ik ben niet echt geïnteresseerd in de waarde, voor mij is ieder voorwerp even veel waard."

"De volksprenten zijn eigenlijk een soort Instagram van tweehonderd jaar geleden", zegt de museumdirecteur. Hij kreeg ook oude huishoudelijke spullen, werktuigen en volkskunst uit de Kempen en de Meierij. "Ik ben er heel erg blij mee."

Hans Sonnemans museum directeur 't Oude Slot (foto: Jan Peels) vergroot

De afgelopen jaren richtte 't Oude Slot zich vooral op exposities van regionale kunstenaars, maar nu wil het museum terug naar de oorsprong. Het begon ooit als gemeentemuseum van Veldhoven met de verzameling van pastoor Kees Maas. De verzameling van Rooijakkers was al jaren in bruikleen, maar steeds minder prominent aanwezig.

"Het plan is dat het museum zich nu gaat concentreren op spullen en prenten die niet massaal geproduceerd werden en liefst uit Veldhoven of omgeving." Uit de oude bruikleencollectie van Gerard Rooijakkers zijn spullen gekozen die bij deze nieuwe plannen passen.

Directeur Hans Sonnemans laat zien om wat voor spullen het gaat:

