Even geen vakantie voor de leerlingen van de herfstschool in Roosendaal

Om de corona achterstand weg te werken, is er een herfstschool op het Da Vinci College in Roosendaal vergroot

In de klas tijdens je vakantie. Amper een jaar geleden was dit beeld zo ongeveer de grootste nachtmerrie voor menig puber. Maar dat is nu wel anders. Door de schoolsluiting dit voorjaar en concentratieproblemen thuis achter het scherm, kampen veel scholieren met een leerachterstand. Volgens schoolleiders is de situatie rampzalig. Op veel scholen worden daarom initiatieven genomen om scholieren bij te spijkeren. Op het Da Vinci College in Roosendaal is er tijdens deze vakantie een herfstschool voor alle leerlingen van Scholengroep Tongerlo.

In de lokalen zitten vooral leerlingen uit de examenklassen van mavo, havo en vwo te blokken voor de extra stof. Zoals Ouidad uit 5 Havo: “Economie en wiskunde A, dat zijn twee vakken die ik echt moeilijk vind en die ik bij moet werken. Dat is hard nodig voor mij en de meesten hier.”

Ouidad en veel andere scholieren liepen een achterstand op omdat ze dit voorjaar wekenlang niet naar school konden. Ook de alternatieve online lessen bleken achteraf niet voor iedereen goed uit te pakken.

Coronaschade

“Het is moeilijk om je te concentreren. Je luistert wel naar de uitleg, maar je bent daardoor veel minder met het vak bezig. Het is niet zo goed als een echte les”, vertelt Celista uit 6 vwo. Schooldirecteur Harry Meijers van de mavo onderschrijft het probleem: “Als je een goede motivatie hebt en goed bezig geweest bent thuis, dan valt het nog wel mee. Maar er zijn natuurlijk leerlingen voor wie de afgelopen periode best lastig is geweest. De verleiding is groot om iets anders te gaan doen wanneer je niet voortdurend in het blikveld van de leraar bent. Daar zie je nu verschillen ontstaan.”

De leerlingen krijgen bijlessen in twee vakken vergroot

Op de school in Roosendaal worden de bijlessen begeleid door coaches van een extern onderwijsbureau. Volgens Harry Meijers is hier bewust voor gekozen zodat de docenten vrij kunnen zijn en er bij hen wat druk van de ketel kan. De scholieren kunnen met hun telefoon vragen stellen via een online huiswerkhulp: “Als je een vraag hebt over bijvoorbeeld wiskunde dan brengen zij jou in contact met een student die je verder helpt. Ze leggen alles uit en ze herhalen nog eens de stof.”

"Of ik nu hier zit of thuis. Hier ben ik veel effectiever"

Het Rijk trekt in totaal 282 miljoen euro uit om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Scholen mogen zelf bepalen in welke vorm ze de bijlessen geven. Verder kondigde minister Arie Slob van Onderwijs aan te onderzoeken hoe groot de opgelopen achterstanden zijn. Het is nog niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond. Ouidad en Celista hebben donderdag hun laatste bijlessen. Daarna hebben ze nog kort vakantie. “Of ik nu hier zit of thuis. Hier ben ik veel effectiever”, lacht Celista.

