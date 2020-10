PSV moet aan de bak tegen Granada, maar ondanks besmettingen blijft doel onverminderd hoog

Roger Schmidt tijdens het perspraatje (foto: ANP). vergroot

Op voorhand werd het duel met Granada CF al als een taaie gezien, maar toen het coronavirus ook bij PSV hard insloeg, is de opdracht er niet makkelijker op geworden. Ondanks dat, telt voor PSV alleen maar overwintering in de Europa League, met een overwinning op Granada donderdagavond als startschot.

En dat vindt Roger Schmidt ook. De trainer van PSV baalt van de besmettingen binnen zijn ploeg, maar hij moet er mee omgaan. “We moeten ons hoe dan ook focussen op de wedstrijd met Granada. Ik richt me als trainer vol op de jongens die er wél bij zijn. Het zou beter zijn om iedereen erbij te hebben, maar we hebben nu nog steeds een goed team”, aldus de Duitse oefenmeester van PSV.

De Eindhovenaren missen donderdagavond sowieso basisklanten Cody Gakpo en Pablo Rosario, die woensdagochtend positief werden getest op het coronavirus. Derde doelman Maxime Delanghe en twee stafleden testten ook positief en zijn dus ook niet aanwezig in het Philips Stadion.

Getafe-light

Uiteindelijk gaat er donderdagavond ‘gewoon’ gevoetbald worden. PSV zal flink aan de bak moeten tegen de huidige nummer zes van de Primera Divisón. Voetbalcommentator Sierd de Vos, die het Spaanse voetbal op de voet volgt, noemde Granada al ‘Getafe light’, verwijzend naar de Spaanse ploeg die afgelopen seizoen Ajax tweemaal het leven zuur maakte met ‘treitervoetbal’.

Roger Schmidt wil niet meegaan in die vergelijking van de komende tegenstander. “Wat ik weet is dat ze compact spelen, agressief zijn op de bal en snel in de omschakeling zijn”, vertelde de 53-jarige oefenmeester onder meer. “Het is geen toeval dat ze in de Europa League uitkomen, want ze hebben een heel goed seizoen gedraaid. Het is een jong team met een aantal ervaren spelers. Het wordt voor ons eigen jonge team een uitdaging, maar we gaan natuurlijk voor de winst.”

En uiteindelijk moet PSV dit jaar er wel voor zorgen om door de groepsfase heen te komen. Dat is natuurlijk ook het doel in Eindhoven en ondanks de coronabesmettingen van nu binnen het elftal, zal dat doel toch onverminderd van kracht blijven.

Buiten het sportieve wat zo’n overwintering met zich meebrengt, zijn de financiële extraatjes geen overbodige luxe in deze tijd van corona. Publiek is op een aantal plekken binnen het Europese voetbal al wel welkom, maar in Nederland (met de dagelijkse stijging van de besmettingen in het achterhoofd) is dat nog heel ver weg en dus ook die bijbehorende inkomsten.

Favoriet?

Maar Schmidt wilde zich voorafgaand aan het eerste groepsduel nog niet wagen aan voorspellingen. Op de vraag of hij denkt dat PSV favoriet is in deze groep met Granada, PAOK en Omonia Nicosia antwoordde Schmidt terughoudend. “Het is een open groep. Ik weet niet of wij de favoriet zijn. Zo’n groepsfase blijft speciaal met maar zes wedstrijden. Je moet er als team vanaf het begin staan om kans te maken om door te gaan. We gaan dus tegen Granada vechten voor de drie punten.”

