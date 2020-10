Steeds meer bevers gespot in Brabant: 'Het is een ecologische held'

Opgelet want wij leven hier en wij kunnen onverwachts oversteken. Een door een bever gemaakte dam. Een bever. Volgende Vorige vergroot 1/3 Opgelet want wij leven hier en wij kunnen onverwachts oversteken.

Brabant zit vol met bevers. Tussen januari 2018 en september 2020 werd het knaagdier maar liefst 1965 keer gezien, volgens meldingen bij Waarneming.nl. De gemeente Altena is koploper. Daar werd het dier 533 keer gespot.

Malini Witlox Geschreven door

21,3 procent van alle waarnemingen van bevers in Nederland wordt gedaan in Brabant. “De Biesbosch is een beverhotspot”, legt boswachter Thomas van der Es uit. Bevers houden van water en rust en dat is daar in overvloed.

Toch betwijfelt hij of de bever in aantal toeneemt. “Er zijn steeds meer mensen die een waarneming doorgeven. Dat kan de cijfers vertekenen. In de Biesbosch zit volgens mij weinig groei. We hebben acht jaar geleden geprobeerd om een telling te doen. Maar dat is erg lastig, want de dieren zijn schuw en in één burcht kan een hele familie zitten.”

Leefgebied

Vrijwilligers postten destijds avond na avond bij de burchten en er werd geuronderzoek gedaan op de oevers. “We kwamen uit op 300 tot 400 bevers in de Biesbosch. Maar het leefgebied wordt steeds groter. De eerste twee jaar woont een jonge bever bij zijn ouders. Daarna gaat hij op zoek naar een eigen plekje om te paren. Omdat het leefgebied in de Biesbosch redelijk vol is, verspreiden ze zich naar de randen zoals de Noordwaard en Dordrecht. En des te dichter ze bij de mensen gaan wonen, des te vaker ze worden waargenomen.”

Voedsel

Het leefgebied wordt groter als er weinig voedsel is. “Als bij een kanaal bijna alleen stenen liggen, heeft 'ie veel ruimte nodig om genoeg voedsel te vinden. Maar ik denk niet dat de populatie groeit. Er gaan ook bevers dood natuurlijk, bijvoorbeeld van ouderdom of doordat ze worden aangereden.”

De dieren zijn vrij schuw. De boswachter ziet dan ook vaak eerst aan de omgeving dat er bevers actief zijn. “Het is een ecologische held. Als er geen water is gaat die voor water zorgen, bijvoorbeeld door een dam te maken of een gat te graven zodat het leefgebied nat wordt. Ze verrijken het landschap echt.”

